Los rebeldes hutíes vuelven a atacar con drones un aeropuerto civil saudí

Saná, 9 sep (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen volvieron a atacar este miércoles con aviones no tripulados cargados de explosivos el aeropuerto de uso civil de Abha, en el suroeste de Arabia Saudí, por tercera vez en los últimos cuatro días, sin que tampoco en esta ocasión se haya informado de daños a personas o materiales.

Este aeropuerto, situado a más de 100 kilómetros de la frontera yemení, se ha convertido en las dos últimas semanas en un objetivo recurrente de los hutíes, cuyo portavoz militar Yeha Sarea adelantó que seguirían atacándolo mientras continúen los ataques y el bloqueo de la coalición árabe liderada por Riad en su contra.

Sarea afirmó en declaraciones a la agencia de noticias yemení SABA controlada por el grupo rebelde, que en la madrugada del miércoles “lanzaron varios aviones no tripulados cargados contra objetivos militares sensibles dentro del aeropuerto internacional de Abha”.

Al igual que en los dos anteriores ataques, el pasado domingo y el martes, Sarea aseguró que los aparatos no tripulados, cuyo número no precisó, alcanzaron sus objetivos “con precisión”.

El portavoz de la coalición militar liderada por Arabia Saudí en apoyo del gobierno yemení internacionalmente reconocido, Turki al Malki, emitió poco después un comunicado en el que se limitó a asegurar que habían “interceptado y destruido un dron lanzado por los hutíes en dirección a Arabia Saudí”.

El aeropuerto de Abha, que está a 15 kilómetros de una base militar saudí, ha sido objeto de numerosos ataques aéreos por parte de los rebeldes hutíes en los últimos tres años, pero estos se han intensificado en las dos últimas semanas.

Nuevamente, Sarea dijo que la acción era una “respuesta natural a la escalada continua de las fuerzas de la agresión (saudí), y su continuo bloqueo al pueblo yemení".

Y Turki al Malki reiteró su denuncia contra los hutíes de atacar “de forma sistemática y deliberada” a civiles y objetivos civiles en Arabia Saudí.

El conflicto del Yemen, que es calificado por la ONU como la mayor crisis humanitaria del planeta y que tiene al 80 % de su población dependiente de la ayuda internacional, estalló en 2014 cuando los hutíes conquistaron amplias zonas del norte y el oeste del país y expulsaron de Saná al presidente, Abdo Rabu Mansur Hadi.

Al año siguiente al guerra escaló cuando intervino una coalición árabe liderada por Arabia Saudí en apoyo de Hadi, que sigue siendo el presidente reconocido por la comunidad internacional.