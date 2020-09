Los nuevos casos de COVID-19 en Chile "disminuyen permanentemente" según el ministro de Salud

Chile se encuentra en estado de emergencia ante la COVID-19 desde el pasado 18 de marzo, con toques de queda, limitaciones a la movilidad y con la actividad económica y comercial semiparalizada. EFE/Elvis González/Archivo

Santiago de Chile, 9 sep (EFE).- Los nuevos contagios de coronavirus en Chile "van en disminución permanente" y se mantienen en un promedio de entre 1.000 y 1.700 casos, dijo este miércoles el ministro de Salud, Enrique Paris.

"Los casos de coronavirus positivo en el país van en disminución permanente. Sin embargo, nos estamos manteniendo en el margen de entre 1.000 y 1.700 casos promedio, a pesar de que hoy tenemos muchos menos y ayer también", detalló la autoridad.

Paris hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que el Ministerio reportó 1.482 infecciones y 20 decesos en las últimas 24 horas, que elevan el total de contagios a 427.027 y la suma global de muertes a 11.702 desde el inicio de la pandemia en el país, el pasado 3 de marzo.

"Las variaciones de nuevos casos a nivel nacional es de - 1 % en los últimos 7 días. Además, 10 regiones disminuyeron sus casos en los últimos 7 días y siete regiones disminuyeron sus casos en los últimos 14 días", abundó el ministro.

De los nuevos contagios informados esta jornada, 1.048 fueron sintomáticos, 402 asintomáticos y 32 no fueron notificados de su PCR positivo.

Además, del total de contagios hasta la fecha, 399.555 se corresponden a personas que ya se han recuperado mientras que 15.770 son casos activos.

En este sentido, el Informe Epidemiológico número 49, emitido esta jornada por el Ministerio, da cuenta de que la sureña ciudad de Punta Arenas es la que tienen la mayor cantidad de casos activos del país, con 1.354, siendo la única urbe que supera los mil casos y una de las zonas por las que más preocupación han mostrado las autoridades en las últimas jornadas.

A nivel regional, el número de casos activos lo lidera la Región Metropolitana, la más poblada del país y en la que se ubica la capital, Santiago de Chile, con 5.965.

Al respecto, el ministro dijo a la prensa local que "ha habido un aumento, todavía pequeño, pero mantenido" en la velocidad de contagios, sobre todo en Región Metropolitana y en la región Magallanes, de la que Punta Arenas es su capital.

Paris dijo que los motivos de este aumento en la velocidad que se ha constatado puede deberse tanto al "incremento del testeo con hasta 35.000 pruebas por día" que se hacen ahora como a "la búsqueda activa de casos" que ha supuesto que ahora se registren casos que antes se desconocían.

ALARMA "INNECESARIA" DE LA OMS

En su rueda de prensa, el ministro se refirió también a la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que esta jornada dijo que la vacuna contra el coronavirus no estará disponible de forma masiva antes del año 2022.

"Yo no creo que recién tengamos vacuna el año 2022, eso es una alarma creo que, por el momento, innecesaria y no es bueno crear esa inquietud en la población", expresó Paris.

PLAN DE DESCONFINAMIENTO

Chile se encuentra en estado de emergencia ante la COVID-19 desde el pasado 18 de marzo, con toques de queda, limitaciones a la movilidad y con la actividad económica y comercial semiparalizada.

Con la reducción en la cantidad de nuevos contagios, las autoridades iniciaron un plan basado en cinco etapas para volver a la normalidad, que se aplica de forma localizada por barrios, ciudades o regiones según el estado de la pandemia en cada lugar.

La primera de estas etapas es la cuarentena y a partir de ahí, en las siguientes fases, comienza a permitirse, de manera gradual, la circulación por las calles, la apertura de comercios y el ocio, entre otras cosas.

El plan es bidireccional, y aquellos sectores del país cuyo estado empeoré pueden retroceder en las fases o comenzar a estar en cuarentena, si nunca llegaron a ser confinados.