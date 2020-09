Londres confía en comenzar una vacunación a gran escala el próximo año

EFE/EPA/WILL OLIVER/Archivo

Londres, 9 sep (EFE).- El consejero científico jefe del Gobierno británico, Patrick Vallance, aseguró este miércoles que el Reino Unido confía en comenzar la vacunación a gran escala contra la COVID-19 "en algún momento del próximo año".

Vallance subrayó que ocho de los cerca de 200 proyectos de vacuna que se están desarrollando en el mundo han alcanzado ya la última fase de ensayos clínicos, y algunas de esas investigaciones pueden comenzar a arrojar los primeros resultados sobre su eficacia y seguridad antes de final de año.

El Reino Unido ha negociado el acceso a seis de las vacunas cuyos ensayos están más avanzados, indicó.

"Lo que ya sabemos es que muchas de esas vacunas están induciendo la respuesta inmune correcta. Los voluntarios que han sido vacunados generan una respuesta inmune contra el virus, aunque no conocemos cuánto tiempo dura", indicó el consejero científico en una rueda de prensa junto al primer ministro británico, Boris Johnson.

Vallance subrayó que la suspensión temporal del ensayo clínico de la vacuna que preparan la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca no es "inusual" en la tercera y última fase de los ensayos.

"Una pausa no es algo bueno, lo mejor sería no ver ningún efecto secundario, pero, inevitablemente, se encuentran algunos, y lo razonable es estudiarlo seriamente y comprender qué está ocurriendo", señaló.

"Creo que es esperable ver cómo en otros ensayos clínicos las cosas se detienen y luego se vuelven a poner en marcha", agregó el consejero.

AstraZeneca anunció en un comunicado que ha suspendido de forma voluntaria el ensayo de su vacuna tras detectar un caso de "enfermedad inexplicada" durante sus pruebas en el Reino Unido.

"Ponemos la ciencia, la seguridad y el interés de la sociedad en el centro de nuestro trabajo. Esta pausa temporal es la prueba viviente de que seguimos esos principios y que un único evento en uno de nuestros escenarios de estudio es investigado por un comité de expertos independiente", afirmó el consejero delegado de la firma, Pascal Soriot.