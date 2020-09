LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30

Miércoles 9 de septiembre de 2020

---------------------------------—

PRIMERA PLANA

---------------------------------—

AMN-MED CORONAVIRUS-VACUNA

SIN PROCEDENCIA - Los estudios de las fases finales de la vacuna candidata de AstraZeneca para el COVID-19 están suspendidos temporalmente mientras la compañía investiga si un paciente sufrió un efecto secundario grave o si su malestar no está vinculado con la inoculación. Por Lauran Neergaard. 700 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con: AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU-VACUNA.

ASI-GEN CORONAVIRUS-ASIA NUEVA DELHI - India, el segundo país más afectado por la pandemia del coronavirus en todo el mundo, reporta 89.706 nuevos casos y el gobierno anuncia que las escuelas reabrirán a fines de mes para los alumnos de cursos superiores tras más de cinco meses cerradas. 367 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN CALIFORNIA-INCENDIOS SHAVER LAKE, California, EE.UU. - Los incendios forestales arden sin freno en California y las autoridades advierten que las ráfagas de viento podrían avivar más las llamas. Catorce bomberos se ven obligados a desplegar refugios de emergencia al verse sobrepasados por las llamas en el Bosque Nacional de Los Padres. Por Marcio Jose Sanchez y Brian Melley. 420 palabras. ENVIADO.

---------------------------------—

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

---------------------------------—

AMS-GEN VENEZUELA-OPOSITOR

CARACAS - El diputado opositor Freddy Guevara abandona la residencia del embajador de Chile en Caracas, donde estuvo refugiado desde 2017, tras el indulto presidencial que recibió junto a un centenar de opositores. 494 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN CORONAVIRUS-PERU VACUNA

LIMA - La farmacéutica china Sinopharm inicia la tercera fase de un ensayo en Perú, uno de los primeros en Latinoamérica, para hallar la vacuna contra el nuevo coronavirus, informó un médico local responsable del proyecto. 155 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN CORONAVIRUS-ARGENTINA POLICIA

BUENOS AIRES - Cientos de policías intensifican su reclamo por mejores salarios y condiciones de trabajo en medio de la pandemia del nuevo coronavirus en la provincia de Buenos Aires, la más importante de Argentina. 624 palabras. ENVIADO.

---------------------------------—

ESTADOS UNIDOS

---------------------------------—

REP-GEN EEUU-ELECCIONES PANDEMIA

WINSTON-SALEM, Carolina del Norte, EE.UU. - La pandemia del coronavirus genera un teatro político que marca claramente los contrastes entre Donald Trump y Joe Biden. Mientras el candidato demócrata monta presentaciones pequeñas, acatando todas las recomendaciones sanitarias, Trump insiste en actos grandes en los que no sólo no toma recaudos, sino que despotrica contra ellos. Por Zeke Miller y Alexandra Jaffe. 750 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-RACISMO-TRIBUNALES

BOSTON - Los acusados negros y latinos en Massachusetts tienen mayores probabilidades que los blancos de ser encarcelados por infracciones de drogas y armas y sus sentencias son más largas que las de los blancos condenados por crímenes similares, de acuerdo con un informe de investigadores de la Facultad de Derecho de Harvard. Por Alanna Durkin Richer. 328 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-TEC ELECTRODOMESTICOS-SEGURIDAD

SIN PROCEDENCIA - Un programa antivirus instalado en la computadora ya no basta para proteger la privacidad. La cantidad de electrodomésticos que hay en las casas las hacen más vulnerables a los hackers y requieren medidas más estrictas. Por Frank Bajak. 900 palabras. AP Foto.

---------------------------------—

MUNDO

---------------------------------—

EUR-GEN TRUMP-NOBEL

COPENHAGUE, Dinamarca - Un legislador noruego de ultraderecha dice haber postulado a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz por sus gestiones en Medio Oriente. Por Jan N. Olsen. 236 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUN-CIE ONU-CLIMA

SIN PROCEDENCIA - El mundo se acerca al límite de temperatura determinado por los gobernantes hace cinco años y podría superarlo en la próxima década, de acuerdo con un nuevo informe de Naciones Unidas. Por Seth Borenstein. 397 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-INM CORONAVIRUS-GRECIA-MIGRANTES ATENAS - El fuego arrasa el mayor campo de refugiados de Grecia, que estaba en cuarentena por el coronavirus, dejando a más de 12.000 migrantes sin refugio en la isla de Lesbos. Por Derek Gatopoulos. 374 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN SUIZA-CHINA DDHH GINEBRA - Más de 300 grupos de la sociedad civil -incluidos Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Servicio Internacional de Derechos Humanos- piden a la ONU un organismo de control internacional para abordar las violaciones de derechos humanos cometidas por China. 385 palabras. ENVIADO.

REP-GEN CORONAVIRUS-TAIWAN

TAIPÉI - Con el COVID-19 no se juega en Taiwán. Una periodista de The Associated Press recién asignada a la isla comprueba en persona las medidas por las que Taiwán ha tenido muy pocos contagios de coronavirus. Por Huizhong Wu. 650 palabras. AP Foto. ENVIADO.

---------------------------------—

DEPORTES

---------------------------------— DEP-TEN US OPEN

NUEVA YORK - En una batalla de mamás, Serena Williams enfrenta a Tsvetana Pironkova por una plaza en las semifinales del Abierto de Estados Unidos. Williams se alejó del tenis más de un año para dar a luz a una niña en 2017 y desde ha intentado igualar el récord de 24 títulos de Grand Slam. Pironkova disputa su primer torneo luego de ausentarse tres años por el nacimiento de su hijo. Por Howard Fendrich. 600 palabras. AP Foto. EDITORES: La jornada comienza a las 1600 GMT.

DEP-CIC TOUR

POITIERS, Francia - La undécima etapa del Tour de Francia cubre una distancia de 167 kilómetros (104 millas) entre Chatelaillon-Plage y Poitiers, un tramo que se presta para brindarle a los sprinters una de las pocas oportunidades de triunfo antes de la pulseada en las montañas. 400 palabras. AP Foto.

---------------------------------—

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

---------------------------------—

ESP-CIN POLVORA Y GLORIA

CIUDAD DE MÉXICO - Existe un pueblo en México donde las mujeres tejen hilos de mecha, los hombres escalan decenas de metros para encender explosivos con cigarros y los niños montan toros de cartón cargados de cohetes para perseguir a una multitud. Se llama Tultepec y es retratado en el documental “Pólvora y gloria” (“Brimstone & Glory”) del director alemán Viktor Jakovleski. Por Berenice Bautista. 850 palabras. AP Fotos

ESP-MUS ALEX FERNANDEZ

CIUDAD DE MÉXICO - Alex Fernández, la tercera generación de una dinastía de intérpretes de música regional mexicana, nunca dudó en seguir los pasos de su padre, Alejandro Fernández, y su abuelo, Don Vicente Fernández, este último productor de su más recientemente sencillo, “Lo que tú necesitas”. Por Berenice Bautista. 750 palabras. AP Foto.

-----------------------------------

