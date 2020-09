La reforma a la Constitución de El Salvador buscaría "cambios estructurales"

En la imagen el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE /Rodrigo Sura /Archivo

San Salvador, 9 sep (EFE).- El secretario jurídico del Gobierno de El Salvador, Conan Castro, aseguró este miércoles que la propuesta de cambios a la Carta Magna encargada al vicepresidente Félix Ulloa buscaría "cambios estructurales" y de "cómo se constituye el Estado", aunque dijo que no se pueden alterar las normas pétreas.

Castro señaló en una rueda de prensa que la "visión" de los ciudadanos al elegir a Nayib Bukele como presidente en febrero de 2019 era "la búsqueda de cambios estructurales reales".

"Es parte de eso, es parte de darle a la población esos cambios, esos requerimientos que se han venido dando a fin de hacer cambios estructurales dentro de lo que es cómo vive nuestro país y cómo se constituye el Estado como tal", dijo Castro al ser preguntado por los cambios a instituciones y la fecha en la que se daría a conocer la propuesta.

Efe constató el martes en el archivo digital del Diario Oficial, cuyas publicaciones son el último paso para la entrada en vigor de leyes y decretos, que Bukele designó en los últimos días a Ulloa para liderar esta reforma constitucional, de la que no se tiene claridad.

No obstante, el funcionario al ser preguntado por la posibilidad de intentar modificar las cláusulas pétreas apuntó que "son inamovibles, no las puede tocar".

El artículo 248 de la Carta Magna salvadoreña señala que "no podrán reformarse en ningún caso" los artículos referidos "a la forma y sistema de Gobierno, el territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República".

Al ser preguntado si el Ejecutivo apoyaría recortar los tiempos para la reelección presidencial, no lo afirmó ni lo negó y señaló que Ulloa trabaja la "visión" de las reformas constitucionales desde 1992, por lo que, a su juicio, no obedecen a la "coyuntura" de que Bukele es el actual presidente.

Pese a señalar que Ulloa valora los cambios constitucionales desde el final de la guerra civil (1980-1992), Castro aseguró que los cambios a proponer "los determinará el vicepresidente a través del estudio que se haga".

Durante una entrevista televisiva, dada antes de la rueda de prensa, el secretario jurídico señaló que "la pandemia nos ha dejado ver la necesidad de la modernización que urge ya en nuestro país".

El confinamiento por la pandemia de la COVID-19 en El Salvador estuvo marcado por los enfrentamientos de Bukele con la Asamblea Legislativa, de mayoría opositora, y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Bukele ha acusado a estos órganos de quitarle facultades para atender la pandemia, intentó forzar al Supremo a largar la vida de un normativa y dijo públicamente que desobedecería un fallo de los magistrados constitucionales.

La designación de Ulloa para estudiar y proponer la reforma a la Carta Magna salvadoreña ha generado desconfianza entre analistas, principalmente por la relación espinosa que mantiene el presidente con los órganos Legislativo y Judicial.