La principal patronal de Nicaragua se retira de la alianza opositora

Managua, 9 sep (EFE).- El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) de Nicaragua anunció este miércoles su retiro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue la contraparte del Gobierno en una mesa de negociación con la que se buscaba una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

El anuncio fue hecho por el empresario agrícola Michael Healy, un día después de resultar electo como nuevo presidente del Cosep, un gremio que ha sido criticado por haber mantenido una alianza de consenso con el Gobierno del presidente Daniel Ortega y con los sindicatos sandinistas, que colapsó con el estallido social de 2018.

Healy explicó que la decisión del Cosep, que es la principal cúpula patronal de Nicaragua, se debe a que la Alianza Cívica pretende convertirse en una alternativa política para las elecciones generales de 2021, un espacio en el que, según sus estatutos, no está permitido la participación de cámaras, federaciones y confederaciones gremiales empresariales.

"La Ley de Cámaras nos impide participar en la vía electoral, sin embargo estamos a favor de reformas electorales que abrirán las puertas a una democratización del país", dijo Healy, en su primera teleconferencia de prensa como presidente del gremio empresarial.

Tras la creación de la Alianza Cívica, en mayo de 2018, Healy fue uno de los representantes del Cosep más activos en la exigencia del cese al fuego del Gobierno, y uno de los más afectados con las tomas de tierras privadas ejecutadas por seguidores sandinistas, aunque luego bajó el perfil de sus críticas.

Healy aclaró que continuará siendo parte de la Alianza Cívica en su carácter personal, pero que ya no representará al Cosep dentro del movimiento opositor, sino al gremio empresarial.

El nuevo representante de los empresarios nicaragüenses afirmó que el Cosep sí continuará trabajando "para recobrar el estado de derecho, la libertad, y la justicia" en el país.

Asimismo, resaltó que los empresarios no volverán a negociar con Ortega mientras este no cumpla con los acuerdos alcanzados en 2019 sobre la solución de la crisis, incluida la liberación absoluta de todos los "presos políticos", el respeto de los derechos constitucionales, el retorno seguro de los más de 100.000 exiliados, así como reformas que garanticen elecciones libres y transparentes.

El diálogo entre la Alianza Cívica y el Gobierno fracasó en dos ocasiones, porque Ortega incumplió con los acuerdos, recordó el líder empresarial.

Healy apostó por que el Gobierno de Ortega llegue a su fin en las elecciones de noviembre de 2021, tres meses antes de que el sandinista cumpla 14 años consecutivos en el poder.

Adelantó que durante su mandato de tres años, el Cosep se enfocará primero en los próximos comicios y luego en la recuperación económica del país "con un nuevo Gobierno".

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.EFE

