Isabel Ávila, supuesta amante de Antonio David, habla abiertamente sobre sus encuentros

Después de que Miguel Frigenti desvelara este martes en Sálvame que Antonio David había sido infiel a su mujer, Olga Moreno, en su primer año de casado, hoy ha aparecido en el plató de Sálvame la susodicha, Isabel Ávila. Lo ha hecho para contar detalladamente sus supuestos encuentros con el colaborador en aquella época cuando asegura quedarse enamorada de él tras haber estado, supuestamente, tres meses intimando.



Isabel Ávila ha detallado aspectos tan íntimos como la casa de Antonio David en San Sebastián de los Reyes donde se producían supuestamente estos encuentros. Además, ha confesado que cada vez que Olga Moreno llamaba a su marido, en la pantalla del móvil aparecía el nombre de 'mi gitana' porque así la tenía guardada el colaborador.



Mientras que Isabel ha estado contando todos estos detalles, Antonio David ha estado separado en una sala escuchando detenidamente el testimonio de sus supuesta amante. La ha interrumpido en una ocasión para asegurar que los detalles que ha dado de su vivienda son falsos, pero el colaborador se ha aguantado hasta entrar en el plató, donde ha hablado alto y claro.



Antonio David ha entrado en plató y ha confesado que: "El grupo de amigos la conocíamos de una discoteca, de ahí que tuviera mi teléfono en ese momento. La distribución de mi casa no es así, sí tenía un jaccuzzi, pero no es así. A mí quién me conoce sabe que el vino no me gusta, yo soy de cerveza, lo digo para la que venga después". Además, ha seguido defendiéndose diciendo que: "Dice que yo le ponía música que yo escuchaba con Rocío, a mí me encanta el flamenco, el tipo de música que ha dicho no lo escucho. Dice que vivía en un cuarto, yo vivía en un primero, dice que la habitación estaba en el salón, la habitación estaba arriba. Yo no he tenido una cinta de correr en mi vida".



"Cabe la posibilidad que tuviéramos fotos, puede ser, pero no quiero decir con quién estuvo, porque es su intimidad... tampoco creo que sea necesario entrar en eso. Que haya podido estar en una casa con ella, claro, pero no solo, he podido estar de fiesta y hemos terminado en su casa como relaciones públicas que era. No creo yo que yo me vaya a acostar en su casa con ella y me vaya a hacer una foto con ella, a lo mejor sí porque iba muy borracho" ha asegurado para terminar su testimonio el colaborador.



Isabel Ávila ha llevado al programa unas imágenes en las que sale un grupo de gente y entre ellos, Antonio David al lado de ella en la que se puede observar la buena relación que tenían, pero no que tuvieran nada, ya que no se ve nada explícitamente. José Antonio León ha estado toda la tarde en directo en Málaga en la casa de Olga Moreno y le ha dicho al reportero que no quiere hacer ninguna declaración al respecto.



Antonio David ha acabado reconociendo que no se acuerda si esta señora estuvo o no en su casa y Paz Padilla le ha ofrecido hacerse mañana el polígrafo e Isabel ha accedió. De esta manera, tendremos que esperar a mañana para conocer la verdad de toda esta polémica que azota la vida del colaborador y de su mujer.