Honduras suma 2.034 muertos por COVID-19 y 65.218 contagiados

El Sinager indicó que de 1.047 nuevas pruebas de laboratorio, todas correspondientes a septiembre, 404 dieron positivo. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 8 sep (EFE).- La cifra de muertos en Honduras por COVID-19 se elevó este martes a 2.034, mientras que los contagiados ya suman 65.218, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

En cadena nacional de radio y televisión, el Sinager indicó que de 1.047 nuevas pruebas de laboratorio, todas correspondientes a septiembre, 404 dieron positivo.

Añadió que hoy fueron confirmados once fallecimientos, con los que aumentó a 2.034 el número de personas que han perdido la vida desde que se comenzó a propagar la pandemia de la COVID-19, en marzo.

La tasa de letalidad, según el Sinager, es de 3,11 %, aunque hasta ahora oficialmente no se sabe si la cifra es mayor, como aseguran fuentes médicas, que consideran que los decesos podrían ser alrededor de 5.000.

El Sinager también registró hoy 846 personas hospitalizadas, de las que 693 permanecen en condición estable, 119 en condición grave y 34 en unidades de cuidados intensivos, en lo que supone que los casos de la COVID-19 en el país se estarían reduciendo, aunque las pruebas de laboratorio han venido con retraso desde el inicio de la pandemia.

Los dos laboratorios que tiene la Secretaría de Seguridad en San Pedro Sula y Tegucigalpa, las dos ciudades más importantes del país, y las que más casos de COVID-19 registran, procesan menos 1.500 pruebas, y en algunos casos no superan el millar, cuando lo ideal serían al menos 3.00 diarias, según fuentes médicas.

En lo que respecta a los pacientes recuperados, el Sinager informó de 445 nuevos casos, con los que la cifra aumentó a 14.273.

BRIGADA MÉDICA DE CUBA REGRESA A SU PAÍS

La brigada médica cubana que el 19 de abril llegó al país centroamericano para ayudar durante la pandemia de COVID-19, regresó hoy a La Habana, después de una jornada en la que trabajaron en varias comunidades de los departamentos de Cortés y Yoro, en el norte hondureño.

Una de los médicos de la brigada sanitaria de Cuba dijo a los periodistas que habían concluido con la misión de "solidaridad" entre su país y Honduras, y que ha sido una "muy buena experiencia" haber trabajado con el personal de salud hondureño "con brigadas de respuesta rápida" en municipios de Cortés y Yoro.

"Se ayudó a salvar vidas", enfatizó la misma fuente, quien además dijo que atendieron a más de 27.000 personas y "aprendimos mucho del personal médico de Honduras".

La brigada médica expresó su agradecimiento a autoridades del Gobierno y municipales, lo mismo que a poblares de diversas comunidades, entre otros, por las atenciones que les dispensaron.

Además, los médicos cubanos dejaron abierta la posibilidad de regresar a Honduras para seguir ayudando en la lucha contra la COVID-19.