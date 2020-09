Fútbol.- Un ilustrador gana un juicio al Bayern Múnich por derechos de autor en caricaturas de Robben y Ribery

MÚNICH (ALEMANIA), 9 (DPA/EP)



El tribunal regional de Múnich falló este miércoles a favor de un artista gráfico que había demandado al club bávaro Bayern de Múnich por infracción de derechos de autor.



El dibujante había hecho caricaturas de gran formato de los exjugadores del Bayern Frank Ribéry y Arjen Robben, representados en la piel de Batman y Robin con motivo de la semifinal de la Copa de Alemania en abril de 2015 que jugaron contra el Borussia Dortmund en el Allianz Arena de Múnich bajo el lema "The Real Badman & Robben".



Al ilustrador no le gustó que el club utilizara ese mismo lema con motivos similares, pero dibujos nuevos en artículos de comercialización. Por eso denunció que se trataba de "copias que violan el derecho de autor". Argumentó además que la vinculación del dibujo con el lema estaba protegida por las leyes de propiedad intelectual.



La Justicia le dio la razón. "El dibujo de los futbolistas profesionales Franck Ribéry y Arjen Robben, en relación con el lema utilizado "The Real Badman & Robben", que realizó el demandante es una obra protegida", sentenció.



El demandante "vinculó de manera novedosa las cualidades de los personajes ya conocidos con aquellas de los también conocidos jugadores del Bayern y creó así nuevos personajes", añadió.



En el caso de que la sentencia quede firme, el ilustrador tiene derecho a ser informado sobre las ganancias que el club hizo con los productos comercializados y a recibir la correspondiente indemnización. De todas maneras, el club alemán aún puede apelar la sentencia.