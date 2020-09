Fútbol.- Irene Lozano: "Se puede tomar la decisión de inhabilitar al presidente de LaLiga en cualquier momento"

10/07/2020 La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, durante el acto de conmemoración del X aniversario de la victoria de la selección española de fútbol en el Mundial de Sudáfrica, con la exhibición del trofeo de la Copa del Mundo conquistado por la 'Roja'. En la sede del Consejo Superior de Deportes ubicado en la Calle Martín Fierro, 5, Madrid, (España), a 10 de julio de 2020. DEPORTES Óscar J.Barroso - Europa Press



La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, ha asegurado que pueden tomar la decisión de "inhabilitar al presidente de LaLiga", Javier Tebas, "en cualquier momento" después de que haya confirmado que están trabajando sobre una denuncia presentada por el Real Club Deportivo de la Coruña.



"Cuando conocimos información de posibles vínculos entre LaLiga y el Fuenlabrada nos pareció lo más razonable que la Fiscalía lo investigue", dijo Irene Lozano en declaraciones a 'El Larguero' de la Cadena Ser, donde también fue preguntada sobre el hijo de Javier Tebas, que integra el consejo de administración de dicho club madrileño.



"Me parece que no es lo más ejemplar. Son unos vínculos que enseguida despiertan una sospecha de duda", añadió la Secretaria de Estado para el Deporte, que tuvo varios mensajes para Tebas y para Luis Rubiales, su homólogo en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).



"Creo que es posible la paz Liga-Federación. Si no traen la paz, Tebas y Rubiales tendrán que plantearse si prestan un buen servicio al fútbol o no. Hay un problema grave que le resta potencia a nuestro deporte. Se consume muchísima energía en batallas absurdas. Es obvio que el espíritu está muy disuelto. Dejar de pelear es como dejar de fumar, hay que dejarlo muchas veces hasta que lo dejas del todo", apuntó.



Además, preguntada por el cambio de los horarios, que se ha producido a 48 horas del inicio de Liga, Lozano admitimó que "probablemente" se debía haber comunicado antes. "Todos estamos trabajando en situaciones muy difíciles, no quiero criticar a nadie", manifestó.



En otras cuestiones, sobre el acuerdo para el regreso del deporte no profesional, la presidenta del CSD explicó su satisfacción porque "había tanta gente a la que poner de acuerdo que creo que es lo mejor que se le puede brindar al deporte no profesional". "Creo que hemos hecho un trabajo extraordinario", indicó.



Además, Lozano confirmó que se ha recomendado a las Federación la realización de una PCR antes del comienzo de las competiciones. "Hemos preguntado en qué condiciones sanitarias se debe hacer y también nos hemos ofrecido a poner parte del dinero. También algunas comunidades. Veo un espíritu de llegar a un acuerdo".



"En todos los deportes no profesionales se ha establecido: las comunidades autónomas podrán decidir si permitir hasta 500 personas en espacio cerrado y 1.000 al aire libre", sentenció sobre el aforo en las instalaciones deportivas.