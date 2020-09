Falcao y James dan gran éxito al pódcast "Inquebrantables" de Daniel Habif

Fotografía cedida por La Bulla PR que muestra al conferencista mexicano Daniel Habif. Habif se describió este martes como un miembro del "cartel del bien", mientras celebraba el éxito de su pódcast "Inquebrantables", en el que presenta un nuevo lado de famosos como los futbolistas James Rodríguez y Radamés Falcao, la reguetonera Natti Natasha y el artista mexicano Christian Nodal, entre muchos otros. EFE/La Bulla PR

Miami, 8 sep (EFE).- El conferencista mexicano Daniel Habif se describió este martes como un miembro del "cartel del bien", mientras celebraba el éxito de su pódcast "Inquebrantables", en el que presenta un nuevo lado de famosos como los futbolistas James Rodríguez y Radamés Falcao, la reguetonera Natti Natasha y el artista mexicano Christian Nodal, entre muchos otros.

"La pandemia ha cerrado muchas puertas, pero también ha abierto otras maravillosas", dijo el influenciador a Efe en referencia a sus primeras experiencias como entrevistador, que le han puesto en contacto con "algunas de las principales figuras latinoamericanas del momento".

Habif reconoció que la puerta del pódcast le ha abierto la posibilidad de llegar a la mente de famosos con los que "jamás" pensó sentarse a tener una conversación, "mucho menos una charla de horas" que el público ha recibido con gran entusiasmo.

Su charla de dos horas y siete minutos con Rodríguez lo colocó en la lista de los pódcast en español más escuchados de Apple y el número uno en Colombia.

La que tuvo con Falcao, que se extiende por dos horas y 14 minutos, ha ganado titulares internacionales, incluyendo la prensa turca, cuyos titulares compartió hoy durante un Instagram Live.

"Cuando hablé con James no sabía que no había dado entrevistas en más de un año", admitió Habif

Con Don Francisco y Natti Natasha habló una hora y media y con Carlos Rivera y Christian Nodal, un poco más de una hora.

El motivador también ha publicado episodios con el futbolista chileno Arturo Vidal y el actor mexicano Jaime Camil.

"También fue bueno comenzar esta iniciativa en la pandemia. Todos estamos con más necesidad de comunicarnos y con tiempo para reflexionar, pensar, contar", resaltó Habif.

La "generosidad" del tiempo que le dedicaron le sorprendió mucho, pero un poco menos que lo "honestos" y desprevenidos que se presentaron sus entrevistados.

"Tuvimos charlas que iban de sus proyectos profesionales, a recuerdos de la infancia, a valores, ideas. No hubo límites", expresó.

Habif reveló que las charlas también le han hecho ejercitar la habilidad de escuchar para poder expresar su punto de vista porque su "trabajo requiere que hable y comparta" cómo ve la vida.

"Inquebrantables" que emite un nuevo episodio cada miércoles también tiene en la lista personalidades como J Balvin, el expresidente colombiano Álvaro Uribe y el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez.

Entre 2019 y 2020 dio más de 350 conferencias en 18 meses.