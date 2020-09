España.- Sánchez asegura que Cs no se ha salido de la foto de Colón pero anima a ERC a superar la dialéctica ideológica

09/09/2020 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en Madrid (España) a 9 de septiembre de 2020. El Gobierno contesta preguntas, entre otras, sobre el coronavirus o sobre los gastos de seguridad del Rey Juan Carlos desde anunció el traslado de su residencia fuera de España. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se cree el giro al centro de Ciudadanos y asegura que el partido naranja "no ha salido de la foto de Colón" que protagonizó con el PP y Vox, pero en todo caso ha animado a ERC a negociar unos Presupuestos "progresistas" y a hacer un "esfuerzo" para superar trincheras ideológicas.



Así ha respondido el líder del PSOE a una pregunta del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, quien ha vuelto a instar a Gobierno a elegir con quién quiere sacar los Presupuestos Generales de 2021, porque considera que no es lo mismo hacerlo con Ciudadanos, que gobierna "con el PP y la ultraderecha", y que con un partido de izquierdas, aunque sea independentista.



Sánchez ha insistido en buscar unos "presupuestos progresistas" y ha llamado a la reflexión a ERC porque una situación "inédita" como la derivada de la crisis del coronavirus exige "hacer un esfuerzo para superar ideologías".



LO QUE PODRÍA SACAR CATALUÑA



Según ha explicado, con los presupuestos del Gobierno del PP, que son los disponibles en estos meses de pandemia, en Cataluña 679.000 trabajadores se han beneficiado de los ERTE, 240.000 autónomos han recibido prestación, 6.505 hogares reciben el Ingreso Mínimo es la comunidad con más empresas que han accedido a las líneas de Instituto de Crédito Oficial. "Imagínese lo que podríamos hacer con unos nuevos Presupuestos", ha comentando, invitando a Rufián a "reflexionar" sobre ello.



Pero Rufián ha insistido en hacer elegir al Gobierno entre Ciudadanos y ERC para sacar adelante esos Presupuestos porque, a diferencia de lo que dicho por la vicepresidenta Carmen Calvo, sostiene que "es falso que dé igual con quién se apruebe unos presupuestos". "No es lo mismo con la derecha, que con un partido que, aunque independentista, es de izquierdas".



Y se ha dirigido a Unidas Podemos para que frenen el acercamiento del PSOE a Ciudadanos. "¿No se dan cuenta que la operación de revivir a uno de los partidos de la derecha va mucho más allá de los presupuestos, que la operación es que en unos años el PSOE pueda escoger entre ustedes y ciudadanos?", ha advertido.



El portavoz de ERC ha rematado con una especie de promesa de diálogo: "Les que pido que aguanten, porque si aguantan, nosotros aguantaremos".



CS YA ELIGIÓ



En su respuesta, Sánchez ha recalcado que "Ciudadanos ya eligió el 26 de mayo" gobernando con el PP, "con apoyo de la ultraderecha", en comunidades como Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León. "Ciudadanos claramente no se ha salido de la foto de Colón", ha remarcado, restando crédito al denominado giro al centro del partido naranja.



En todo caso, ha recalcado que su objetivo sigue siendo aprobar "unos presupuestos progresistas" con "un acuerdo suficientemente amplio". "Estamos en una situación inédita y entre todos tenemos que hacer un esfuerzo por superar la dialéctica ideológica y centrar el debate en gestionar la ayuda europea y no dejar a nadie atrás", ha replicado.