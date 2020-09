España.- Sánchez acusa al PP de incumplir la Constitución y Casado denuncia que busca su "rendición incondicional"

09/09/2020 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en Madrid (España) a 9 de septiembre de 2020. El Gobierno contesta preguntas, entre otras, sobre el coronavirus o sobre los gastos de seguridad del Rey Juan Carlos desde anunció el traslado de su residencia fuera de España. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al presidente del PP, Pablo Casado, de incumplir la Constitución por negarse a pactar con el Gobierno la renovación de las instituciones del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras que el líder de los 'populares' ha denunciado que lo que en realidad busca el jefe del Ejecutivo no es diálogo sino su "rendición incondicional" para seguir gobernando "mal" e "impunemente".



"No nos pida arrimar el hombro al precipicio para salvarse. Cuando quiera hacer algo bueno para los españoles, nos tendrá a su lado. Mientras siga perjudicándoles, nos tendrá enfrente", ha avisado Casado durante su pregunta a Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que le ha acusado de mentir "masivamente" a los españoles.



Así lo ha asegurado, después de que el presidente del Gobierno le haya vuelto a reclamar "unidad" y que "arrime el hombro", para seguir luchando contra la pandemia, para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), "necesarios" para poder invertir los fondos europeos, y para desbloquear la renovación de los órganos constitucionales.



SÁNCHEZ DENUNCIA EL "NO ABSOLUTO" DE CASADO



"El PP ha decidido no hacer nada, ni arrimar el hombro, ni ayudar a la sociedad española. No a este Gobierno, sino a la sociedad española", ha sentenciado Sánchez. "Usted no cumple con la Constitución. Renueven las instituciones, abandonen el bloqueo, arrimen el hombro y ayuden a la sociedad española", ha demandado.



Frente a las acusaciones de Casado, el jefe del Ejecutivo ha defendido el "ejercicio de unidad" y de "cogobernanza inédito en la historia de España" que permitió doblegar la primera curva de la pandemia de la COVID-19 y que permitirá, según ha pronosticado, doblegar la segunda, "que es menos letal que la de marzo y abril", ha apostillado.



"He propuesto a la oposición esta semana unidad para desterrar la lucha partidista de la lucha contra el enemigo común, que es el virus, para arrimar el hombro para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que son necesarios si queremos vehicular 140.000 millones del fondo de recuperación, y unidad también para renovar las instituciones en nuestro país", ha defendido el presidente.



En este punto, Sánchez ha denunciado que lo que ha recibido por parte de Casado a esta propuesta de unidad ha sido un "no", pero no "un no cualquiera", sino "un no absoluto". "A mi me gustaría que rectificara esa posición, que tendiera puentes y que dejara de bloquear la renovación necesaria de las instituciones constitucionales", ha enfatizado.



CASADO EXIGE A SÁNCHEZ QUE PIDA PERDÓN AL PP



A esta petición, Casado ha respondido a Sánchez sugiriéndole que pida perdón a los españoles y también al PP, "ahora que pide disculpas" a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, tal y como el líder de Podemos reveló que hizo el presidente después de tener con él una "discusión fuerte" por no haber sido informado de los planes de Juan Carlos I de abandonar España.



"Deje de atacarnos, porque llevamos meses tendiendo la mano", ha asegurado el líder del PP, antes de señalar que los Presupuestos para los que Sánchez pide su apoyo ya los tiene pactados, según ha afirmado, con sus socios, a cambio de derogar la reforma laboral.



Casado también ha asegurado que su formación le ofreció despolizar la forma de renovación del CGPJ y de la Fiscalía, pero ha acusado a Sánchez de rechazar esta propuesta, porque prefiere "entregárselo a un partido imputado, que arremete contra el Rey y la Justicia, en alusión a Unidas Podemos.



"Usted no busca dialogar. Lo que exige es rendición incondicional, no para gobernar mejor, sino para seguir haciéndolo mal", ha denunciado el presidente de los 'populares', quien también ha acusado a Sánchez de haber mentido a los españoles "masivamente" con las cifras de fallecidos y contagiados por coronavirus, y al animar a los españoles en junio a " salir a disfrutar porque la pandemia estaba controlada".



"Y usted sí lo hizo. Se fue a tomar el sol a Lanzarote y a Doñana, pero la realidad que usted ocultaba es que el conoravirus sigue matando, ayer, a 78 personas, y contagiando, ayer, a 3.000. La verdad que intenta ocultar es que a pesar de su propaganda ha dejado atrás a millones de personas", ha lamentado.