España.- PP reprocha al PSOE que quiera investigar la Kitchen tras impedir una comisión sobre la financiación de Podemos

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La dirección del Partido Popular ha reprochado esta mañana a PSOE y Podemos que ahora pretendan crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre el "caso Kitchen", cuando han votando en contra de crear una comisión sobre la presunta financiación irregular de Podemos, partido en el gobierno que está imputado.



Fuentes del PP indicaron a Europa Press que el presidente popular, Pablo Casado, ya dejó ayer claro que esta cuestión está en una fase judicial preliminar, que hay precedentes de casos que quedan en nada y que en nada afecta a la dirección nacional actual que emana del congreso de 2018.



La respuesta de los populares se produce después de que el PSOE haya decidido esta mañana dar el paso de presentar en el Congreso una solicitud de comisión investigación sobre el denominado "caso Kitchen", las supuestas maniobras del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para hacerse con pruebas del extesorero Luis Bárcenas,



Este martes, formaciones independentistas, nacionalistas y Más País-Equo anunciaron que iniciaban contactos para presentar en el Congreso una comisión de investigación sobre este caso, y también desde Unidas Podemos dijeron compartir la necesidad de que esa investigación parlamentaria.



En ese momento, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, admitió que no descartaba apoyar la petición de las minorías, pero prefería estudiar "bien" el informe de la Fiscalía y el sumario. Este miércoles fuentes de la dirección del Grupo Socialista han confirmado a Europa Press que se ha decidido presentar esa solicitud.



La previsión es hablar con Unidas Podemos y los demás grupos parlamentarios para asegurarse que la iniciativa cuente con un respaldo mayoritario.



En principio, incluso Ciudadanos no descarta su apoyo, pero su portavoz adjunto, Edmundo Bal, ya adelantó que también debería investigarse a financiación de Podemos, algo que el PSOE ha rechazado siquiera debatir en el Pleno del Congreso.



CASADO DEBE EXPLICARSE



Según dijo Lastra este martes, el presidente del PP, Pablo Casado, debe "rendir cuentas" de la operación "orquestada" por el Gobierno de Rajoy y la dirección del PP para "destruir" pruebas de su extesorero Luis Bárcenas relativas a la contabilidad en B de su partido y que ahora está investigando la Justicia.



"Es una trama corrupta del PP contra el Estado, las instituciones y la democracia y lo que exigimos a Casado es que salga cuanto antes a dar explicaciones" por haber ocupado, según Lastra, un puesto de "mucha responsabilidad" en la dirección del partido en aquel momento.



Pero también añadió en su rueda de prensa que Casado debe detallas los contactos que su secretario general, Teodoro García Egea, mantuvo con el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.