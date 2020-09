España.- El juez acredita que el espionaje al extesorero del PP costó al menos 53.266 euros de los fondos reservados

03/07/2017 Ex tesorero del PP POLÍTICA ESPAÑA EUROPA



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas que se investiga en la 'Operación Kitchen' costó al menos 53.266,22 euros procedentes de los fondos reservados del Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Ferández Díaz, según apunta el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en una resolución, hasta ahora bajo secreto de sumario, perteneciente a la investigación que el magistrado realiza de la caja B del partido.



Según el magistrado, la investigación ha podido acreditar un total de 25 pagos realizados entre julio de 2013 y mayo de 2015 en relación con la colaboración prestada por el que fuera chófer del extesorero, Sergio Ríos, y los agentes de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional que participaron en la trama.



De esta cantidad, según detalla en su resolución el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, un total de 50.000 euros corresponden a sueldos y salarios, y el resto a gastos de comida (2.574 euros), transporte (496 euros) y otros abonos menores que no se concretan (195 euros), unas cantidades que habrían sido efectuadas por el comisario Andrés Gómez Gordo y por el también exmando jubilado en prisión José Mauel Villarejo, cuyas actividades irregulares analiza otro juzgado de la Audiencia Nacional, el Central número 6, en la macrocausa 'Tándem'.



VIGILANCIAS EN SU ENTORNO



También ha quedado acreditado, según establece el juez De la Mata en su resolución, que personas y lugares del entorno de Luis Bárcenas y de su esposa Rosalía Iglesias fueron objeto de vigilancia entre el 25 de julio y el 11 de octubre de 2013; así como los días 22 de enero y 12 de febrero de 2014, "existiendo constancia documental de ello mediante notas de servicio".



Estas vigilancias fueron efectuadas por el Área especial de Seguimientos, Servicio Adscrito a la Unidad Central de Apoyo de la Comisaría General de Información



De la Mata de ha levantado este miércoles el secreto sobre su parte de la pieza 'Kitchen', que mantenía para no perjudicar la investigación del Juzgado Central de Instrucción número 6 sobre ese operativo parapolicial que se habría sufragado con fondos reservados y cuyo objetivo sería sustraer información sensible del PP al que fue su tesorero, Luis Bárcenas, para ocultársela a la justicia.



Una vez levantado el secreto sobre 'Kitchen' en la causa de Villarejo, el juez central número 5 ha eliminado también esta prevención de la documentación sobre este asunto que se incluye en el procedimiento sobre la 'caja B' del PP.