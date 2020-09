El vicepresidente afgano sale ileso de un atentado con al menos 2 muertos en Kabul

El vicepresidente de Afganistán, Amrullah Saleh, escapó ileso a un atentado con bomba este miércoles en Kabul en el que murieron al menos dos personas y otras 12 resultaron heridas, informaron fuentes oficiales. EFE/EPA/JAWAD JALALI

Kabul, 9 sep (EFE).- El vicepresidente de Afganistán, Amrullah Saleh, escapó ileso a un atentado con bomba este miércoles en Kabul en el que murieron al menos dos personas y otras 12 resultaron heridas, informaron fuentes oficiales.

"Hoy una vez más el enemigo de Afganistán quiso lastimar al vicepresidente primero, Amrullah Saleh, pero fallaron en lograr sus objetivos, Amrullah Saleh resultó ileso y este ataque terrorista fracasó", indicó la oficina del vicepresidente en un comunicado.

El hijo del vicepresidente Ebad Saleh, que se encontraba en el vehículo en el momento de la explosión, confirmó también el estado de salud de su padre.

"Les aseguro que él (Amrullah Saleh) está bien y todos están bien, no hay muertos entre los nuestros", aseguró en Twitter.

El presunto ataque tuvo lugar alrededor de las 7.35 horas (3.05 GMT) en la plaza Taimani Sabiqa de la capital afgana, detalló en un comunicado el portavoz del Ministerio del Interior, Tariq Arian.

La explosión, cuyos detalles no fueron precisados, ocurrió mientras el convoy del vicepresidente primero pasaba por la zona.

"Hasta el momento dos muertos y 12 heridos han sido evacuados del lugar", precisó.

De momento se desconoce la naturaleza de la explosión.

Las imágenes del lugar del atentado tras la explosión mostraron importantes daños en el área junto a fachadas destrozadas y partes de vehículos calcinados.

Aunque el ataque no ha sido reivindicado por ningún grupo armado en el país, los talibanes se desvincularon inmediatamente de la explosión.

"Los muyahidines del Emirato Islámico (como se hacen llamar los talibanes) no están relacionados con la explosión en Kabul", indicó el principal portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, en Twitter.

Saleh, un exjefe de inteligencia, ha sobrevivido a otros atentados, incluido uno perpetrado en su oficina hace un año, durante la campaña electoral a la que se presentó con el presidente afgano, Ashraf Ghani, en el que murieron 24 personas.

Este atentado ocurre cuando se espera que muy pronto comiencen las conversaciones de paz intraafganas que pongan fin a casi dos décadas de guerra en Afganistán.