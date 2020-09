El correísmo espera anunciar su nuevo candidato a vicepresidente esta semana

En la imagen, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa (c). EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 9 sep (EFE).- El movimiento Revolución Ciudadana, que representa a los seguidores del expresidente Rafael Correa, continúa la búsqueda de un candidato que lo sustituya como aspirante a la Vicepresidencia de cara a las elecciones de 2021, que espera anunciar esta misma semana.

Fuentes en el movimiento confirmaron a Efe que desde que se conoció la sentencia el lunes que ratificaba la inhabilitación política para Correa por cohecho en un caso de corrupción, se están celebrando reuniones al más alto nivel para decidir quien será ese candidato, ante la imposibilidad de que pueda completar su registro.

Un tribunal de Casación de Ecuador rechazó el recurso de apelación del exmandatario sobre la sentencia de ocho años de cárcel, y otros tanto de inhabilitación política, por su implicación en el caso "Sobornos 2012-2016", en el que fue condenado como autor mediato de cohecho.

El correísmo atribuye tanto la condena, como la rapidez con la que el tribunal resolvió el caso, a una persecución política orquestada desde la Presidencia, y destinada a bloquear las aspiraciones políticas del expresidente, que se había postulado a la Vicepresidencia.

"Hay una concurrencia de las distintas funciones del Estado para evitar que Correa esté en la papeleta y que la Revolución Ciudadana esté en la papeleta", dijo hace unos días a Efe, Paola Pabón, prefecta de la provincia de Pichincha y dirigente correísta.

Ante la imposibilidad de registrarse con una formación política propia, el correísmo se presenta a las elecciones del próximo 7 de febrero bajo el paraguas político nominal del partido Centro Democrático, y con la intención de armar una alianza de grupos de izquierdas llamada Unión Por la Esperanza (UNES).

La semana pasada el grupo presentó a Andrés Arauz como candidato a la Presidencia y a Correa, que reside en Bélgica desde 2017, como aspirante a vicepresidente, pero el registro de este último no fue aceptado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) al considerar que debía hacerlo en persona.

La sentencia del lunes, que transforma en "firme" los fallos de primera y segunda instancias, obliga ya definitivamente a la búsqueda de ese sustituto.

Las fuentes confirmaron escuetamente a Efe que se sigue barajando el nombre del comunicador guayaquileño Carlos Rabascall, de 60 años y progresista, pero: "No acaban ahí las opciones. Hay otras".

"Esperamos anunciarlo esta misma semana", agregaron mientras prosiguen los contactos entre todas las partes que confluyen de forma conjunta.

El propio Correa reconoció el lunes en declaraciones a medios que, si bien es "un gran postulante", Rabascall "no es el único".

Tras cerrarse la semana pasada la primera fase de primarias y de aceptación de precandidaturas, hay en liza 16 binomios presidenciales aunque se espera una reducción cuando comience el registro oficial el 17 de septiembre.