Economía.- México prevé que su economía repunte un 4,6% en 2021 y no subirá los impuestos

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha presentado en el Congreso sus presupuestos generales para 2021, en los que se estima una caída del 8% del Producto Interior Bruto (PIB) este año y un repunte del 4,6% en 2021, y no se contempla una subida de impuestos.



El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha explicado este miércoles que la estimación de crecimiento es "responsable" y no "muy optimista", puesto que no alcanzaría los niveles de crecimiento de 2019. Esto se debe a la incertidumbre generada por la pandemia y a su evolución, puesto que determinará, a su vez, la evolución de la reapertura sectorial.



En este contexto, el secretario ha apostillado que mientras no exista una vacuna, la economía va a seguir operando en circunstancias "inusuales", debido a las limitaciones para algunos sectores específicos como los gimnasios, que actualmente no están operando.



El titular de Hacienda ha señalado que las cuentas mexicanas dependerán en buena parte de las economías de los socios comerciales del país, que también se están recuperando, así como la inversión, tanto pública, donde Herrera estima un incremento de 5,5 puntos para 2021, como privada.



El Gobierno tiene el objetivo de alcanzar un "equilibrio" en el presupuesto, de modo que no se genere déficit en las cuentas. Para lograr esto, el ejecutivo de AMLO prevé unos ingresos presupuestarios de 5,5 billones de pesos mexicanos (unos 215.924 millones de euros), un 3% menos con respecto a 2020, y se proyecta un gasto público total de 6,3 billones de pesos (247.135 millones de euros), un 0,3% menos.



Además, Hacienda ha solicitado al Congreso una ampliación del techo de endeudamiento neto de 700.000 millones de pesos (27.438 millones de euros), frente a los 532.000 millones de pesos (20.853 millones de euros) de 2020.



"La política para el manejo de la deuda pública durante 2021 será productiva, flexible e innovadora a fin de implementar las medidas necesarias para asegurar el buen funcionamiento y liquidez en los mercados de deuda", explica el texto.



Respecto a otras previsiones para 2021, el Gobierno prevé un tipo de cambio de 21,9 pesos por cada dólar estadounidense y un precio promedio de 42,1 dólares por barril de petróleo, con una producción diaria de 1.857 millones de barriles.