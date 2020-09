Denuncian detenciones tras una jornada de protesta en 132 municipios de Nicaragua

En la imagen, el asesor de la Alianza Cívica, Eliseo Núñez. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 9 sep (EFE).- Al menos cuatro personas han sido detenidas en Nicaragua tras una jornada de protestas realizada contra el Gobierno de Daniel Ortega en 132 de los 153 municipios del país, denunció este miércoles la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Las cuatro personas fueron capturadas en sus casas de habitación entre ayer y hoy, incluso dos de ellos en horas de la madrugada de este miércoles, dijo el asesor de la Alianza Cívica Eliseo Núñez, a periodistas.

Las detenciones, según la Alianza Cívica, es la respuesta de la Policía a una jornada de protesta realizada en 132 municipios en la que el rostro del presidente Daniel Ortega fue estarcido en espacios públicos con un bigote al estilo del dictador alemán Adolf Hitler (1889-1945), en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

"Esto (detenciones) es parte de la represión que estamos viviendo en la Alianza Cívica", señaló Núñez, para quien el Gobierno sandinista, a través de la Policía, "está tratando de destruir la red que se ha construido de la Alianza Cívica, simplemente porque se han percatado de que es una red capaz de poder poner cosas articuladas en el territorio nacional".

"LA PROTESTA NO ES UN DELITO"

La Alianza Cívica, que fue la contraparte del Gobierno en una mesa de negociación con la que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018, exigió la libertad de los cuatro detenidos, bajo el argumento de que "ellos no han cometido ningún delito".

"La protesta no es un delito, divulgar expresiones no es un delito", sostuvo Núñez, que es abogado de profesión.

Las pintas con la imagen del rostro de Ortega y con la leyenda "¡Se va!" fueron estampadas en al menos 132 de los municipios de Nicaragua, según la Alianza Cívica, que se atribuyó la acción.

La operación, denominada "Preso 198", para recordar el número de prisionero de Ortega cuando pasó siete años en la cárcel por asaltar bancos durante la dictadura de la familia Somoza (1937-1979), fue realizada la madrugada del martes por las estructuras territoriales de la Alianza Cívica, según ese organismo, que lo calificó como un "éxito" debido a que nadie fue sorprendido en el acto.

El esténcil apareció en postes de energía eléctrica, señales de tráfico, rótulos comerciales, muros, bulevares, monumentos sandinistas e incluso en puertas de edificios públicos y de la misma Policía Nacional, según las imágenes divulgadas por la Alianza Cívica.

PIDEN LIBERTAD POR DETENIDOS

Los detenidos fueron identificados como Juana Castellanos, Erick Barberena y su hijo Rurick Barberena, así como Alcides Díaz, todos líderes del movimiento opositor.

La también opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, que desde el pasado lunes mantiene una campaña de protestas no masivas en 50 municipios de Nicaragua, se sumó a los reclamos de libertad de los disidentes, así como de más de 80 "presos políticos".

La Policía Nacional prohíbe toda expresión de rechazo contra el presidente Ortega o su familia desde septiembre de 2018.

El Gobierno es señalado por organizaciones defensoras de los derechos humanos como responsable de la muerte cientos de personas en las protestas masivas en su contra, ocurridas en 2018.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha contado 328 muertos en el marco de la crisis de Nicaragua. Organizaciones locales reportan hasta 684 víctimas. Ortega admite 200, y argumenta que se defendía de un "golpe de Estado fallido".

La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) también ha reportado que en Nicaragua se han presentado arrestos injustificados, ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles, violaciones sexuales, entre otros delitos, en el marco de la crisis.