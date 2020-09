Cuatro muertos en tres días han dejado las tormentas eléctricas en Nicaragua

Las víctimas más recientes, un hombre de 28 años, y su hijo de 3, fueron enterrados esta tarde en un cementerio del municipio El Viejo, departamento de Chinandega, en el noroeste de Nicaragua, tras fallecer el martes, según sus familiares. EFE /Patrick Pleul /Archivo

Managua, 9 sep (EFE).- Al menos cuatro personas han muerto en un lapso de tres días en Nicaragua a causa de las tormentas eléctricas, informó este miércoles el no gubernamental Centro Humboldt, que da seguimiento a fenómenos meteorológicos.

Las víctimas más recientes, un hombre de 28 años, y su hijo de 3, fueron enterrados esta tarde en un cementerio del municipio El Viejo, departamento de Chinandega, en el noroeste de Nicaragua, tras fallecer el martes, según sus familiares.

Un día antes, un joven de 20 años murió en un municipio cercano a El Viejo en las mismas circunstancias, y previo a este, otro ciudadano nicaragüense, de 35 años, corrió una suerte similar en una cordillera ubicada en las afueras de Managua.

Aunque las víctimas tuvieron muertes similares, las condiciones previas eran distintas, según las versiones de los testigos.

En el caso del hombre y su hijo, estos recibieron la descarga cuando se trasladaban bajo una intensa lluvia en un carretón de metal halado por un caballo, que también pereció al caer el rayo, indicaron los familiares, quienes afirmaron que un adolescente de 17 años sobrevivió al accidente, aunque con quemaduras.

Por su parte, el joven de 20 años se encontraba trabajando en una hacienda, en una zona rural del municipio de Chinandega, de acuerdo con los testimonios.

Sobre el hombre de 35 años, los sobrevivientes afirmaron que se encontraba de paseo con su familia, en una tarde sin lluvia sobre una cordillera del Pacífico de Nicaragua, cuando un rayo lo sorprendió.

Una niña y un niño, ambos de 3 años, así como la mamá de la víctima mortal, fueron trasladados a un hospital con quemaduras.

De acuerdo con el Centro Humboldt, los rayos son propios de la época húmeda del año en Nicaragua, que se extiende desde mediados de mayo hasta finales de noviembre, y que incluye la temporada de huracanes.

Según versiones periodísticas, los rayos han matado a 10 personas en lo que va de año en Nicaragua, y a nueve en 2019.

El Centro Humboldt recomendó a los nicaragüenses estar atentos a los pronósticos del tiempo, y si hay condiciones para tormentas eléctricas, evitar los espacios abiertos, buscar lugares seguros, no tener contacto con el agua, y no utilizar aparatos eléctricos.