Coronavirus.- China registra únicamente dos casos de coronavirus importados y ninguno de transmisión local

PEKÍN, 9 (Xinhua/EP)



El Ministerio de Salud de China ha informado de que este martes únicamente se han registrado dos casos de coronavirus procedentes del extranjero, mientras que no se ha tenido constancia de ningún contagio a nivel local.



Los dos casos de la COVID-19 importados se han diagnosticado en Shanghái y en Sichuan. Estos positivos han elevado el balance de personas contagiadas procedentes del extranjero hasta las 2.597, mientras que el cómputo total de China alcanza los 85.146.



Por otra parte, las autoridades sanitarias del país asiático no han constatado ninguna muerte a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas, por lo que las víctimas mortales a consecuencia de la COVID-19 en China se mantienen en 4.634.



Asimismo, el Ministerio de Salud chino ha registrado ocho nuevos casos de COVID-19 asintomáticos, todos ellos procedentes de fuera de China.



Además, 80.347 personas han logrado recuperarse de la enfermedad en el país asiático, 12 más que el día anterior. No obstante, 165 personas continúan recibiendo atención médica, dos de ellas en estado grave.



Por último, 6.606 contactos estrechos con alguien contagiado permanecen bajo observación médica. Un total de 336 han acabado este martes con el proceso.