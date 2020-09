Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Las acciones suben, pausan los ensayos de una de las vacunas experimentales y el Gobierno del Reino Unido infringirá la ley.

Suben los futuros

El desplome en las acciones estadounidenses encabezado por el sector de tecnología, que hizo que el Nasdaq 100 cayera ayer 4,8%, muestra señales de tomar una pausa hoy, ya que los futuros están subiendo en los tres principales índices de Estados Unidos. Jeffrey Gundlach, de DoubleLine, dijo ayer que el índice S&P 500 está en “territorio de alto riesgo” y que este no es un “mercado barato”. En el mundo, el índice MSCI Asia-Pacific cayó 1%, mientras que el índice Stoxx 600 de Europa había avanzado 0,8% a las 5:45 a.m., hora del este. Los rendimientos de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,684% y el oro caía.

Reacción adversa

AstraZeneca Plc pausó los ensayos en humanos de su vacuna experimental contra el coronavirus, desarrollada con investigadores de la Universidad de Oxford, después de que un paciente presentara una misteriosa enfermedad. Si bien las pausas durante los ensayos de nuevos medicamentos no son inusuales, el retraso en uno de los fármacos líderes en la carrera por encontrar un tratamiento contra el covid-19 puede debilitar las esperanzas de una vacuna para este año. Los científicos también están expresando dudas sobre los resultados de un estudio de la vacuna rusa, diciendo que los hallazgos publicados parecían improbables. Las acciones de AstraZeneca caían alrededor de 1% en Londres esta mañana.

Brexit

El libra británica ha caído 2,5% frente al dólar esta semana debido a que los inversionistas se han vuelto a preocupar por la dirección que toman las conversaciones con la UE. En una declaración extraordinaria ayer, un ministro del Reino Unido admitió que el Gobierno de Boris Johnson violará el derecho internacional en sus intentos por reescribir el acuerdo de divorcio firmado el año pasado. El plan para abandonar el tratado legalmente vinculante fue criticado por miembros del Partido Conservador de Johnson y la mayoría de los abogados más importantes del Gobierno, mientras que el director general de la oficina del fiscal general renunció. Si bien otros miembros del Parlamento sugirieron que todo podría ser solo una táctica de negociación, cada vez más parece que los inversionistas fueran a dar otro loco paseo a medida que continúan las negociaciones.

Contango

El petróleo también está registrando una pequeña recuperación de la liquidación de ayer que hizo que el precio de un barril de crudo Brent cayera por debajo de US$40 por primera vez desde junio. Si bien el punto de referencia internacional volvió a superar ese nivel esta mañana, los problemas de demanda que han afectado al producto desde el inicio del brote de covid-19 siguen siendo el foco de atención. La diferencia entre los precios para entrega inmediata y los de contratos para suministro en meses posteriores parece ser lo suficientemente grande como para generar un contango comercial rentable.

También hoy...

Es probable que el Banco de Canadá asegure a los inversionistas que las tasas se mantendrán sin cambios durante algún tiempo cuando anuncie su última decisión de política a las 10:00 a.m. El Tesoro venderá US$35.000 millones en deuda a 10 años a la 1:00 p.m. La Casa Blanca podría anunciar una lista de jueces propuestos para la Corte Suprema y una nueva reducción de tropas en Irak. Joe Biden está listo para describir sus medidas para combatir la deslocalización (offshoring) por parte de empresas estadounidenses.

