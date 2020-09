Ciencia.-Un eslabón perdido en el registro fósil de los simios, hallado en India

09/09/2020 Gibón de manos blancas POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA FLICKR



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Un fósil de 13 millones de años desenterrado en el norte de la India proviene de un simio recién descubierto, el antepasado más antiguo conocido del gibón actual.



El descubrimiento de Christopher C. Gilbert, de la Universidad Estatal de Arizona, llena un vacío importante en el registro fósil de simios y proporciona nueva evidencia importante sobre cuándo los antepasados del gibón actual emigraron a Asia desde África.



Los hallazgos han sido publicadosen Proceedings of the Royal Society B.



El fósil, un molar inferior completo, pertenece a un género y una especie previamente desconocidos (Kapi ramnagarensis) y representa la primera nueva especie de simio fósil descubierta en el famoso sitio fósil de Ramnagar, India, en casi un siglo.



El hallazgo de Gilbert fue fortuito. Gilbert y los miembros del equipo Chris Campisano, Biren Patel, Rajeev Patnaik y Premjit Singh estaban subiendo una pequeña colina en un área donde se había encontrado una mandíbula de primate fósil el año anterior. Mientras hacía una pausa para un breve descanso, Gilbert vio algo brillante en una pequeña pila de tierra en el suelo, así que lo excavó y rápidamente se dio cuenta de que había encontrado algo especial.



"Supimos de inmediato que era un diente de primate, pero no se parecía al diente de ninguno de los primates encontrados anteriormente en el área", dijo en un comunicado. "Por la forma y el tamaño del molar, nuestra suposición inicial fue que podría ser de un antepasado gibón, pero eso parecía demasiado bueno para ser verdad, dado que el registro fósil de simios menores es virtualmente inexistente. Hay otras especies de primates conocidas durante ese tiempo, y no se habían encontrado fósiles de gibones en ningún lugar cerca de Ramnagar. Así que sabíamos que tendríamos que hacer nuestra tarea para averiguar exactamente qué era este pequeño fósil ".



Desde el descubrimiento del fósil en 2015, se llevaron a cabo años de estudio, análisis y comparación para verificar que el diente pertenece a una nueva especie, así como para determinar con precisión su lugar en el árbol genealógico de los simios. El molar fue fotografiado y escaneado por TC, y se examinaron muestras comparativas de dientes de simios vivos y extintos para resaltar similitudes y diferencias importantes en la anatomía dental.



"Lo que encontramos fue bastante convincente e indudablemente señaló las afinidades cercanas del diente de 13 millones de años con los gibones", dijo Alejandra Ortiz, quien es parte del equipo de investigación. "Incluso si, por ahora, solo tenemos un diente, y por lo tanto, debemos ser cautelosos, este es un descubrimiento único. Hace retroceder el registro fósil más antiguo conocido de gibones por al menos cinco millones de años, proporcionando una muy necesaria vislumbrar las primeras etapas de su historia evolutiva ".



Además de determinar que el nuevo simio representa el gibón fósil más antiguo conocido, la edad del fósil, alrededor de 13 millones de años, es contemporánea con los fósiles de grandes simios conocidos, lo que proporciona evidencia de que la migración de los grandes simios, incluidos los antepasados de orangután, y los simios menores de África a Asia ocurrieron aproximadamente al mismo tiempo y por los mismos lugares.



"Encontré el componente biogeográfico realmente interesante", dijo Chris Campisano. "Hoy en día, los gibones y los orangutanes se pueden encontrar en Sumatra y Borneo en el sudeste asiático, y los simios fósiles más antiguos son de África. Sabiendo que los antepasados de gibones y orangutanes existieron juntos en el mismo lugar en el norte de la India hace 13 millones de años, una historia migratoria similar en Asia, es bastante interesante ".