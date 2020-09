Ciencia.-Hasta once especies de peces son capaces de caminar

09/09/2020 Brooke Flammang, la investigadora principal principal del estudio, publicó por primera vez un análisis de la forma pélvica del pez ángel de las cavernas en 2016. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA FLORIDA MUSEUM / ZACHARY S. RANDALL



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Un equipo internacional de científicos ha identificado al menos 11 especies de peces que se sospecha tienen capacidad para caminar por la tierra.



Los hallazgos se basan en tomografías computarizadas y un nuevo mapa evolutivo de la familia de los balitóridos o lochas de torrente, que incluye las únicas especies de peces vivos capturados en el acto de caminar: un pez de las cavernas ciego y raro conocido como Cryptotora thamicola, o el pez ángel de las cavernas. Identificar qué especies de lochas de río tienen capacidad para caminar puede ayudar a los científicos a reconstruir cómo pudieron haber llegado a ser los primeros vertebrados que caminaron por la tierra.



En un nuevo estudio, investigadores del Museo de Historia Natural de Florida, el Instituto de Tecnología de Nueva Jersey, la Universidad Estatal de Luisiana y la Universidad Maejo en Tailandia analizaron la estructura ósea de casi 30 especies de lochas de torrente, describiendo por primera vez tres categorías de formas pélvicas. Basándose en la forma del hueso que conecta las espinas de algunas lochas con sus aletas pélvicas, el equipo descubrió que otras 10 especies de lochas compartían la cintura pélvica inusualmente robusta del pez ángel de las cavernas.



"Los peces no suelen tener ninguna conexión entre la columna y la aleta pélvica", dijo en un comunicado el biólogo Zachary Randall, gerente del laboratorio de imágenes del Museo de Florida y uno de los coautores del estudio. "Pero antes, la idea era que el pez ángel de las cavernas era totalmente único. Lo realmente genial de este artículo es que muestra con gran detalle que las cinturas pélvicas robustas son más comunes de lo que pensábamos en la familia de las lochas de torrente".



Pero no todas las lochas son tan talentosas: aunque se encuentran más de 100 especies de lochas de las colinas en todo el sudeste asiático, el pez ángel de las cavernas es el único cuyas capacidades para caminar se han observado y estudiado. Su movimiento similar a una salamandra, impulsado por costillas agrandadas reforzadas con inserciones musculares estabilizadoras, fue descrita por primera vez en Scientific Reports en 2016 por Brooke Flammang, profesora asistente de biología en NJIT e investigadora principal principal del estudio.



Randall dijo que la capacidad de caminar del pez ángel de las cavernas es una adaptación clave para sobrevivir a los rápidos arroyos de las cuevas. Puede agarrarse a los lechos rocosos y moverse entre hábitats, incluso hasta cascadas, a medida que los niveles de agua fluctúan en la estación seca. La mayor movilidad del pez ángel de las cavernas podría ayudarlo a acceder a regiones de arroyos bien oxigenadas con pocos o ningún ocupante. Aún así, se sabe poco sobre la especie, incluido lo que come.



"Estas lochas han convergido en un requisito estructural para apoyar la caminata terrestre que no se ve en otros peces", dijo el autor principal del estudio y candiata a doctor del NJIT Callie Crawford en un comunicado. "Las relaciones entre estos peces sugieren que la capacidad de adaptarse a los ríos rápidos puede ser lo que se transmitió genéticamente", en lugar de un conjunto de características físicas específicas.



El equipo utilizó una tomografía computarizada y un análisis de ADN para rastrear la historia evolutiva de la familia de las lochas de torrente y descubrió que, en lugar de evolucionar desde un solo origen, una región pélvica robusta apareció varias veces en la familia de las lochas de torrente.



"Aunque el pez ángel de las cavernas se describió por primera vez en 1988, esta es la primera vez que se incluye en el árbol genealógico de las lochas de torrente", dijo Randall. "Con nuestros colaboradores tailandeses y utilizando el análisis de ADN, pudimos usar cientos de genes para rastrear cómo han evolucionado las formas pélvicas en estos peces con el tiempo. Ahora, tenemos un árbol mucho más preciso que agrega un marco para estudiar cuántas especies pueden caminar y en qué medida pueden hacerlo ".



"Este estudio reunió a un equipo de investigadores con intereses y niveles de experiencia que variaban desde aquellos de nosotros que hacemos trabajo de campo y estudiamos peces en sus hábitats naturales hasta genetistas y anatomistas comparativos", agregó Lawrence Page, curador de peces del Museo de Florida y un co-investigador principal del estudio. "El resultado es una comprensión mucho mejor de la evolución de un evento extremadamente poco común: la capacidad de un pez para caminar sobre la tierra".



Randall y su equipo observaron recientemente al pez ángel de las cavernas en una excursión a una cueva en 2019 en el noroeste de Tailandia. Dada la rareza de ver un pez ángel de las cavernas en el campo, Randall dijo que el equipo se sorprendió al encontrar a seis de ellos aferrados al lecho de un arroyo poco profundo de flujo rápido entre estalagmitas brillantes en una de las cámaras de la cueva. Añadió que la rareza del pez ángel de las cavernas significaba que las muestras de museo y los datos de TC eran clave para mapear la evolución de la familia.



"La belleza de la tomografía computarizada es que puede capturar diferentes tipos de datos de alta resolución sin comprometer la integridad de la muestra", dijo Randall. "Para especies raras como esta, incluso le permite capturar cosas que son difíciles de observar en el campo, incluso lo que come".



El equipo publicó su trabajo en el Journal of Morphology.