Ciencia.-El factor humano puede explicar casi todas las extinciones de mamíferos

El impacto humano puede explicar el noventa y seis por ciento de todas las extinciones de especies de mamíferos de los últimos cien mil años, según un nuevo estudio publicado en Science Advances.



Durante los últimos 126.000 años, ha habido un aumento de 1.600 veces en las tasas de extinción de mamíferos, en comparación con los niveles naturales de extinción. Según el nuevo estudio, este aumento se debe casi exclusivamente al impacto humano.



El estudio muestra además que incluso los humanos prehistóricos ya tuvieron un impacto destructivo significativo en la biodiversidad, uno que fue incluso más destructivo que los cambios climáticos más grandes de la historia reciente de la Tierra, como la última edad de hielo.



"No encontramos esencialmente ninguna evidencia de extinciones provocadas por el clima durante los últimos 126.000 años. En cambio, encontramos que el impacto humano explica el 96% de todas las extinciones de mamíferos durante ese tiempo", afirma Daniele Silvestro, uno de los investigadores.



Esto contradice las opiniones de algunos estudiosos, que creen que los fuertes cambios climáticos fueron la principal fuerza impulsora detrás de la mayoría de las extinciones de mamíferos prehistóricos. Por el contrario, los nuevos hallazgos sugieren que en el pasado las especies de mamíferos eran resistentes, incluso a las fluctuaciones extremas del clima.



"Sin embargo, el cambio climático actual, junto con los hábitats fragmentados, la caza furtiva y otras amenazas relacionadas con los seres humanos, representan un gran riesgo para muchas especies", dice Daniele Silvestro.



Las conclusiones del investigador se basan en un gran conjunto de datos de fósiles. Recopilaron y analizaron datos de 351 especies de mamíferos que se han extinguido desde el comienzo del Pleistoceno tardío. Entre muchos otros, estos incluían especies icónicas como mamuts, tigres dientes de sable y perezosos terrestres gigantes. Los datos fósiles proporcionados por la Sociedad Zoológica de Londres fueron una contribución importante al estudio.



"Estas extinciones no ocurrieron de manera continua y a un ritmo constante. En cambio, se detectan estallidos de extinciones en diferentes continentes en momentos en que los humanos los alcanzaron por primera vez. Más recientemente, la magnitud de las extinciones provocadas por humanos ha acelerado nuevamente, esta vez en un escala global", dice Tobias Andermann, de la Universidad de Gotemburgo.



La tasa actual de extinción de mamíferos es probablemente el evento de extinción más grande desde el final de la era de los dinosaurios, según los investigadores. Utilizando simulaciones por computadora, predicen que estas tasas continuarán aumentando rápidamente, posiblemente llegando hasta 30.000 veces por encima del nivel natural para el año 2100. Esto es así si continúan las tendencias actuales en el comportamiento humano y la pérdida de biodiversidad.



"A pesar de estas sombrías proyecciones, la tendencia aún puede cambiar. Podemos salvar cientos, si no miles, de especies de la extinción con estrategias de conservación más específicas y eficientes. Pero para lograr esto, necesitamos aumentar nuestra conciencia colectiva sobre la inminente escalada de la crisis de la biodiversidad y tomar medidas para combatir esta emergencia global. El tiempo apremia. Con cada especie perdida, perdemos irreversiblemente una parte única de la historia natural de la Tierra", concluye Tobias Andermann.