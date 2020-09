Chimy Ávila se retira lesionado del entrenamiento

El delantero argentino de Osasuna Luiz Ezequiel ""Chimy"" Ávila, junto a uno de los preparadores del equipo rojillo, realiza varios ejercicios en el césped de las instalaciones de Tajonar. EFE/ Jesús Diges/Archivo

Pamplona, 9 sep (EFE).- El delantero argentino de Osasuna Chimy Ávila se marchó lesionado del entrenamiento de este miércoles después de recibir un golpe en la rodilla derecha durante la sesión.

El atacante chocó con su compañero Aridane y se quedó tendido sobre el verde del campo principal de Tajonar.

Aunque Ávila se retiró a vestuarios por su propio pie, el jugador se someterá por la tarde a pruebas médicas y las primeras impresiones de los servicios médicos de Osasuna no son buenas, señala el club, que tendrá que pensar en un posible inicio de Liga sin su delantero estrella.

Cabe recordar que el exjugador del Huesca ya cayó lesionado de gravedad en enero en el encuentro disputado ante el Levante. En esa ocasión fue su pierna izquierda la que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla que le ha impedido disputar un partido oficial hasta la fecha.

El resto de la plantilla completó una exigente sesión con posesiones, técnica y partido de fútbol en el que el último fichaje rojillo, Juan Cruz, mostró su soltura, por lo que Jagoba Arrasate podría contar con él en el primer once de la temporada el sábado ante el Cádiz.

Otro que parece que ha recuperado su mejor versión es Kike Barja. Al navarro se le nota más enchufado que otras campañas, ya que durante la pretemporada ha cuajado buenas actuaciones.

Por otro lado, Enric Gallego se ejercitó de manera individual para recuperarse de su lesión sufrida ante la Real Sociedad en el último encuentro de pretemporada en el que Osasuna cayó 1-0.

Un futbolista que se lesionó de forma grave y que en principio no volverá hasta diciembre o enero es Brandon Thomas. El balear se entrenó individualmente sin balón junto a uno de los preparadores del conjunto rojillo.

La primera plantilla regresará mañana a Tajonar para ejercitarse a través de una sesión de recuperación antes de efectuar el último entrenamiento el viernes a puerta cerrada a un día de debutar en LaLiga Santander.