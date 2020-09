Bolivia.- El Parlamento abre un proceso por "daño económico" contra Áñez por la aceptación de un crédito del FMI

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La presidenta del Parlamento de Bolivia, Eva Copa, ha anunciado este miércoles la apertura de un proceso por "daño económico" contra la mandataria interina, Jeanine Áñez, en relación con un crédito recibido de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin el aval del organismo legislativo.



"Corresponde hacer un proceso por daño económico al país al Ministro de Economía y la Presidenta porque ella está autorizando estos ingresos", ha sostenido Copa en declaraciones a la emisora Kawsachun Coca recogidas por la página oficial del Senado boliviano.



"Nosotros estamos preparando toda la documentación porque no puede ser que los bolivianos paguemos intereses de un crédito que no sabemos dónde ha ido. Está en nuestro país, pero no sabemos en qué lo están gastando", ha agregado la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).



Así, ha resaltado que el Ejecutivo ha violado la Constitución al recibir este crédito sin la aprobación del Parlamento y ha agregado que "el Gobierno de transición vulneró totalmente la Constitución".



"Este crédito ya está en nuestro país sin haber sido aprobado por la ALP y se pagó el interés de 1,6 millones cuando nosotros los bolivianos no conocemos dónde están esos recursos, por eso es necesario que se haga la fiscalización de esos recursos", ha argumentado.



"No podemos permitir que sigan utilizando los recursos del Estado para campaña política, que se esté jugando con la salud de la población", ha dicho, al tiempo que ha incidido en que el crédito no menciona "que es para el bono salud, por lo que no puede ser utilizado con ese fin".



Áñez llegó a la Presidencia tras la dimisión en noviembre de 2019 del expresidente Evo Morales tras la pérdida de apoyos clave y por los pronunciamientos del Ejército y la Policía a raíz de las controvertidas elecciones celebradas un mes antes.



Morales presentó su dimisión tras la publicación del informe preliminar de la auditoría electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que se reflejan graves irregularidades en las elecciones del pasado 20 de octubre que en principio le otorgaron la reelección.



El expresidente ha denunciado la parcialidad del organismo y ha negado que hubiera irregularidades en la votación, al tiempo que ha cargado contra Áñez. El país sudamericano celebrará nuevas elecciones el 18 de octubre.