Bielorrusia.- Lukashenko viajará a Moscú para reunirse con Putin la próxima semana

09/09/2020 El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko POLITICA EUROPA INTERNACIONAL BIELORRUSIA PRESIDENCIA DE BIELORRUSIA



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, realizará la próxima semana una visita oficial a Moscú para reunirse con el mandatario ruso, Vladimir Putin, en el que será el primer viaje que efectúa a Rusia desde que comenzaron las masivas manifestaciones en protesta por el supuesto fraude en las presidenciales del 9 de agosto.



El medio bielorruso Pool ha informado en su canal de Telegram que la visita de Lukanshenko será la próxima semana y un responsable diplomático en Moscú ha asegurado a la agencia de noticias rusa Sputnik que la fecha elegida es el próximo lunes. "La visita de Lukashenko a Rusia está programada para el 14 de septiembre", ha señalado.



Por su parte, el portavoz de la Presidencia de Rusia, Dimitri Peskov, ha dicho que "de momento es temprano" para hablar del viaje de Lukashenko a Rusia. A finales de agosto, el presidente de Rusia y el mandatario de Bielorrusia acordaron en una conversación telefónica que se reunirían en Moscú en las próximas semanas.



La visita del mandatario bielorruso llegará después de que se haya visto forzado a solicitar el apoyo de Rusia por las masivas manifestaciones que se han sucedido desde la proclamación de los resultados de las elecciones presidenciales del 9 de agosto, rechazados por la oposición por considerarlos fraudulentos.



En el marco de la crisis política derivada de las protestas contra el régimen, Lukashenko ha nombrado como fiscal general a Andre Shved, que hasta ahora ejercía como director del Comité Estatal de Exámenes Forenses, según informa la agencia de noticias bielorrusa Belta.



"Me gustaría recordar a algunos intelectuales que quieren hacerse bombo o simplemente publicar algo en Internet que he realizado nuevos nombramientos: esto es un proceso natural después de las elecciones, igual que en cualquier otro país", ha afirmado el mandatario.



Lukashenko ha señalado que el relevo del fiscal general es algo normal y ha indicado que el anterior fiscal general, Aleksandr Koniuk, llevaba nueve años al frente de la Fiscalía. "Es un hombre fiable, un hombre de Estado. Estuvo en Afganistán en la guerra y lo conozco", ha destacado.



Además, ha destacado que Andrei Shved puede que sea la persona más cualificada para asumir el cargo de fiscal general. "Creo que es el hombre correcto para el puesto de fiscal general. Lo que más me gusta es que es respetado por los fiscales, que dicen que es su hombre", ha resaltado.