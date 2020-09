Bielorrusia.- Detenido otro opositor bielorruso por enmascarados en Minsk

18/08/2020 Dos personas con la bandera de Bielorrusia delante del memoria a uno de los fallecidos en las manifestaciones en Minsk POLITICA EUROPA BIELORRUSIA INTERNACIONAL CELESTINO ARCE LAVIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El abogado Martin Znak, uno de los miembros del Consejo Coordinador creado por la oposición, ha sido detenido este miércoles por hombres enmascarados en Minsk, según ha informado una persona de su entorno.



Znak, que defiende al exbanquero y opositor encarcelado Victor Babariko, tenía una reunión telemática a primera hora de esta mañana pero no se presentó, por lo que el portavoz del partido de Babariko, Gleb Glevov, le llamó por teléfono.



"Parece que alguien ha venido a vernos", le indicó Znak, tras lo cual solo pudo enviar un mensaje con la palabra "máscaras", según ha contado Glevov al portal independiente Tut.by. Desde entonces no han logrado hablar con él y testigos presenciales han conseguido fotografiarle en el aparcamiento del partido acompañado por hombres enmascarados.



Su abogado, Dimitry Laevski, ha contado al citado medio que el Comité de Investigación está a cargo del caso y se va a proceder a registrar el domicilio de Znak. Según ha precisado, el arresto se enmarca en la investigación abierta por las autoridades bielorrusas contra el Consejo de Coordinación.



Znak es uno de los siete miembros de la dirección de este órgano, creado por la oposición con vistas a forzar la salida del presidente, Alexander Lukashenko, y facilitar una transición pacífica de poder. De confirmarse su arresto, la única de las integrantes que aún no habría sido arrestada sería la Nobel de Literatura Svetlana Alexievich, mietras que el resto ya han sido arrestados o están exiliados.



TIJANOVSAKYA PIDE A RUSIA QUE APOYE A LOS BIELORRUSOS



Entretanto, la principal líder de la oposición, Svetlana Tijanovskaya, ha defendido este miécoles que Rusia tiene que poner fin a su campaña de propaganda y apoyar al movimiento a favor de la democracia en Bielorrusia.



"Apoyad al pueblo bielorruso", ha sostenido en un mensaje de vídeo, en el que subraya que las falsedades que propagan los medios estatales rusos amenazan con envenenar la estrecha relación entre los ciudadanos de los dos países. Por ello, ha pedido que se informe de forma honesta sobre por qué los bielorrusos se están manifestando contra Lukashenko, según informa la agencia DPA.



"El resultado electoral contradice el sentido común", ha defendido Tijanovskaya, que según el resultado oficial quedó segunda en las elecciones del 9 de agosto, en las que Lukashenko obtuvo su sexto mandato con el 80 por ciento de los votos.



"Lukashenko solo tiene el poder gracias a la increíble brutalidad y represión de los manifestantes", ha subrayado, recalcando que eso no hará que cesen las protestas.