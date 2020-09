Bertín Osborne se moja y explica qué le parece la polémica del uso de la mascarilla

09/09/2020 BERTÍN OSBORNE EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 9 (CHANCE)



Mucho se ha hablado a lo largo de esta semana del éxito brutal de la entrevista que Bertín hizo a Lydia Lozano en Mi casa es la tuya' el viernes pasado. Y es que nuevamente, el presentador demostró la personalidad que tanto tiempo lleva luciendo en los diferentes proyectos laborales que realiza y consiguió conquistar a la colaboradora en un clima de confianza y conformidad. Ahora, el cantante muestra su orgullo por lo bien que está funcionando el programa y nos ha querido confesar sus nuevos proyectos.



Como siempre, Bertín ha sido preguntado por nuestras cámaras por las diferentes noticias de actualidad que azotan nuestra sociedad y sorprendentemente, el cantante ha querido ser cauto y hablar con el máximo respeto posible sobre algunas polémicas. Es el caso del abandono del rey emérito de España, para lo que el presentador no ha querido hacer ningún comentario al respecto: "No, de eso no voy a decir nada en este momento".



Con un tono respetuoso y amable con la prensa, ha querido explicar que no quiere meterse en jardines que no le corresponden y ha salido adelante contándonos el nuevo proyecto laboral en el que se ha sumergido, ser diseñador de una marca de ropa 'El capote': "Sí, había una oportunidad de hacer algo nuevo que me divertía muchísimo, además es un buen tema de futuro y me he metido en una marca que ya existía, con la que estoy haciendo una colección mía que he diseñado yo, que hemos ido a la fábrica a escoger telas y de todo, zapatos también, hasta camisas, jerseys, pantalones, todo". En el que va a tener el apoyo incondicional de su hija Alejandra que es una apasionada por la moda: "Alejandra yo creo que va a empezar a colaborar conmigo a partir del mes que viene, pero me va a ayudar en temas de diseños porque yo tampoco tengo tiempo para todo y como ella tiene muy buen gusto y sabe lo que me gusta, supongo que me ayudará".



De lo que sí que ha querido compartir su opinión ha sido del revuelo que se ha formado por las declaraciones tan polémicas de Miguel Bosé acerca del uso de la mascarilla: "Mira yo creo que la gente es libre de decir lo que le de la gana, pero uno tiene que tener un sentido de la responsabilidad, sobre todo si eres persona pública. Cuando hablas de otras cosas, cabe todo, pero como estamos hablando de salud, yo creo que debemos fiarnos de quienes saben del tema. No voy a hacer patrones, no voy a opinar de medicina, cuando hay personas que han dedicado a eso su vida, que me dicen lo que es bueno y lo que es malo, y menos siendo un personaje público porque hay muchísima gente que nos sigue y que nos hace caso. Imposible que me veas a mi decir lo que estaría bien hacer en estos casos, yo sigo las normas y las directrices de quienes saben y yo voy con mi mascarilla, la llevo siempre y todo el mundo que va alrededor mía se la pone, y además creo que hay que ponérsela".



De esta manera, Bertín Osborne ha confesado nuevamente, públicamente, su alegría por todo lo que le espera y por la recompensa mediática a su trabajo en Mi casa es la tuya. El cantante vive uno de los mejores momentos ya que asegura que ha pasado un confinamiento muy entretenido rodeado de toda su familia en su finca, sin tener que hacer frente, gracias a Dios, a los problemas que, desgraciadamente, muchos ciudadanos han tenido por el Covid-19.