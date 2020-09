Aumentan las protestas por el recorte presupuestario a la Universidad de Panamá

Un estudiante de la Universidad de Panamá (UP) protesta hoy en la vía Transístmica contra los recortes presupuestarios a su institución, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Panamá, 9 sep (EFE).- Un grupo de estudiantes de Panamá protagonizó este miércoles una segunda jornada de violentas protestas callejeras contra el recorte de más de 91 millones de dólares al presupuesto de la estatal Universidad de Panamá (UP), la principal del país.

Frente a la casa de estudios, ubicada en un área céntrica de Ciudad de Panamá, al menos medio centenar de manifestantes bloquearon una de las principales vías de la urbe y quemaron neumáticos y muebles, obligando a desviar el tráfico.

"Estamos protestando contra el recorte presupuestario por 91 millones de dólares a la Universidad de Panamá y denunciando todo lo que dijo ayer el director de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía sobre que se ha incrementado un 13 %, lo que es realmente una mentira", dijo a Efe Ileana Corea, miembro del movimiento estudiantil Pensamiento y Acción Transformadora (PAT).

Tras varias horas de protesta, llegaron unidades antidisturbios al lugar, pero no hubo enfrentamiento con los manifestantes, quienes lanzaron piedras a la Policía, ni detenciones, según pudo constatar Efe.

Los estudiantes también realizaron pintadas en la calzada, en las que se podía leer "Educación de calidad

"La Universidad de Panamá necesita una inversión bastante potente y extensa que sea prolongada; tiene años de pasar por este recorte presupuestario que no ha permitido de alguna forma u otra que la universidad tome un respiro y priorice cuestiones principales como la construcción de facultades", añadió Corea.

La Universidad de Panamá solicitó para el año 2021 un presupuesto de 385 millones de dólares, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le hizo un recorte de 91 millones de dólares, que dicha entidad justificó por la baja recaudación de impuestos a causa del impacto de la COVID-19.

En marzo, abril y mayo de 2020 los ingresos corrientes cayeron 881,5 millones de dólares con respecto a la programación presupuestaria, por los impactos adversos de la pandemia, según cifras oficiales.

Aún así, la cartera alega que la universidad tiene "33,8 millones (de dólares) adicionales en comparación al presupuesto más alto que ha ejecutado históricamente la primera casa de estudios", un 13% más.

El recorte aplicado al presupuesto universitario afecta el avance de obras de infraestructura, remodelación y mantenimiento de equipos, así como a la compra de insumos de bioseguridad por la COVID-19, según el Consejo Académico de la universidad.

Ante ello, el pasado lunes, los estudiantes salieron a protestar realizando los mismos actos: paralización de la vía y quema de objetos.

La Universidad de Panamá ofrece 311 carreras (pregrado y postgrado), cuenta con 75.176 estudiantes matriculados y 4.155 docentes, y suma entre 1935 y 2018 a 245.343 egresados, de acuerdo con los datos de la institución.