Arenas y Martín ante el difícil compromiso de frenar la "marea italiana"

Madrid, 9 sep (EFE).- Los españoles Albert Arenas (KTM), líder del mundial de Moto3, y Jorge Martín (Kalex), tercero en la provisional de Moto2, se van a encontrar este fin de semana y el siguiente con el difícil compromiso de frenar a la "ingente marea italiana" en el circuito de Misano Adriático, escenario del Gran Premio de San Marino de sus respectivas categorías.

Martín suma 79 puntos, los mismos que Enea Bastianini (Kalex), y ambos apenas ocho menos que Luca Marini (Kalex), aunque los transalpinos parten como grandes favoritos en una cita del campeonato que les pilla cerca, muy cerca, de casa, como también a Marco Bezzecchi (Kalex) o Lorenzo Baldasarri (Kalex).

Los italianos, como los españoles en las "citas de casa" suelen darlo todo en esas ocasiones, lo que ya de por sí les coloca como grandes candidatos a la victoria pero no por ello deben de ser los únicos, ya que el propio Jorge Martín comenzó una muy buen racha de resultados con su primer triunfo en la carrera de Austria, que refrendó con un segundo en ese mismo escenario del Red Bull Ring de Spielberg una semana más tarde con la carrera de Estiria.

La caída de Arón Canet en esa cita -Estiria- le alejó de las posiciones de cabeza del campeonato, pero segundo que el piloto de "Speed Up) quiere enmendar la situación con una buena actuación en un circuito en el que sin haber conseguido ningún resultado excepcional se encuentra "cómodo".

En esa lucha con "los italianos" también tendrían que poder estar Xavier Vierge (Kalex) y Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex) que ya han dado muestras de estar mucho más habituados a sus nuevas escuderías.

El mismo caso que el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que en Estiria sumó su segundo cero de la temporada y seguro que quiere resarcirse de la mala suerte, como también el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex), líder inicial de la categoría, el australiano Remy Gardner (Kalex), siempre ahí pero sin una victoria que "llevarse a la boca", como tampoco el estadounidense Joe Roberts (Kalex) o el veterano suizo Thomas Luthi (Kalex).

Albert Arenas sigue como sólido líder en Moto3, aunque la quinta plaza le hizo perder algo de terreno a quien se perfila como su rival más directo, el japonés Ai Ogura (Honda) -a 25 puntos-, que como él se quedó sin puntuar en la carrera de Andalucía, y ya con el británico John McPhee (Honda) a 39 puntos, aunque los rivales más peligrosos tendrían que ser los italianos, encabezados por Celestino Vietti (KTM) y Tony Arbolino (Honda).

Bien es cierto que la "condición de local" no garantiza nada a los pilotos italianos en una categoría en la que suelen contarse por decenas los aspirantes al podio y a la victoria, en donde Arenas es quien más triunfos ha conseguido, con tres, y el resto se los reparten los italianos Denni Foggia y Celestino Vietti, y el japonés Tatsuki Suzuki (Honda).

Suzuki cuenta a su favor con el hecho de que se encuentra en un equipo italiano, el dirigido por el padre de Marco Simoncelli, Paolo que, como es obvio, llega a una cita muy especial para él, en un trazado que lleva el nombre de su hijo y ese es un acicate muy grande como para no tenerlo en consideración.

