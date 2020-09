Antonio David hace frente a las duras declaraciones de Carmen Borrego

09/09/2020 Antonio David en el plató de Sálvame EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD PÁGINA OFICIAL DE ANTONIO DAVID



MADRID, 9 (CHANCE)



Hoy nos hemos levantado con una exclusiva que nos ha dejado completamente impactados. Carmen Borrego ha hablado para una revista de tirada nacional en la que se ha despachado a gusto hablando de su amiga, Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores. La pequeña de las Campos que juraba y perjuraba que no iba a hablar nunca de esa familia, parece que ha cambiado de parecer y ha hecho una entrevista asegurando que la hija de Rocío Jurado nunca perdonará a la exconcursante de Supervivientes.



Hoy en Sálvame se ha tratado este tema y la primera reacción que ha tenido Antonio David ha sido: "Ya veo que tiene problemas económicos, entonces no me sorprende, la percha de ella somos los Flores". Y es que ya sabemos que el colaborador está harto de que la familia Campos vayan de abanderadas de Rocío Carrasco y hablen de temas que desconocen.



María Patiño ha defendido su opinión públicamente y ha asegurado qe ese titular de Carmen Borrego está apoyado por Fidel Albiac: "Está vendiendo a su mejor amiga, eso es lo que a mí me indigna, ese titular está apoyado por Fidel Albiac".



Otra de las colaboradoras que ha querido mostrar su indignación con las palabras de Carmen Borrego ha sido Belén Esteban, quien ha asegurado mirando a cámara: "No entiendo lo que estás haciendo Carmen, ¿qué no tienes dinero? Pues trabaja, de aquí te fuiste porque lo estabas pasando muy mal. ¿Me puedes explicar el titular? ¿Rocío Carrasco no levanta el teléfono y te pone en tu sitio? Tu puedes hablar de tu vida, pero ¿hablar de esto?".



Antonio David se ha cansado y ha dado un golpe en la mesa y ha mirado a cámara fijamente para decir:



"Hace daño a todos los que nombra, hace la exclusiva sabiendo lo que habla, a quién hace daño. Y resulta que hace daño a mi familia. Le voy a decir algo a Borrego, lo que te voy a decir es lo siguiente, ya no hay más advertencias, has quedado retratada como lo que eres, una mentirosa, has traicionado a tu amiga para ensalzar a tu amigo, al que recogiste cuando le echaron de su casa. No hables más de mi hija, ¿te ha quedado claro? hasta aquí, no hables más de mi familia. Has abierto la veda y ahora vamos adelante, atente a las consecuencias, que atrevida es la ignorancia. Yo ya no tengo límite, yo defiendo a mi hija, que su madre no lo hago, pues lo respeto, pero yo defiendo a lo que quiero. Si me tocan a mí lo que me duele, yo me encuentro en la libertad de poder hablar y ahora que cada cual sea responsable de sus palabras. No vamos a tocar a Maritere porque es una señora mayor, pero ella se ha metido en el fango, pero que Maritere haga ese desprecio a mi hija diciendo que no la conoce, pues a lo mejor también se le ha olvidado los fines de año que han estado cenando en casa de Maritere. Ya está bien, si tocáis donde duele, vais a recibir donde duele. Me parece a mí que se le ha ido la olla, a ver si el sábado cuenta cuál ha sido la reacción de su madre o de su hermana Terelu".



Además, Antonio David ha confesado que no tiene la actitud de Rocío Carrasco, ya que nunca ha querido hablar públicamente, pero sin embargo sus 'hermanas' hablan y hacen este tipo de declaraciones: "Yo por lo que he escuchado, la madre dice que no habla porque quiere proteger a su hija, pero entonces ¿por qué habla su íntima amiga en boca de su madre? Supongo que si lo ha hecho sin su consentimiento, tiene que estar enfadada con ella".



Antonio David deja entrever que la semana que viene puede contestar a Carmen Borrego y quizás, ahí la gente entiende muchas cosas, pero asegura que: "Igual le acepto hasta unas disculpas el sábado, fíjate si soy bueno".