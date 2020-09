Antibacteriales tóxicos prohibidos en EE.UU. pero no en México

(Bloomberg) -- Mortales desinfectantes de manos que fueron prohibidos en Estados Unidos todavía circulan ampliamente en México, lo que genera preocupación entre los expertos de la salud porque decenas de personas que usan gel podrían envenenarse lentamente.

Cuatro personas murieron en EE.UU. y tres perdieron parcialmente la vista este año después de beber los desinfectantes, lo que provocó una campaña de prueba por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos que encontró metanol en las importaciones mexicanas. Se prohibió a 37 empresas mexicanas la exportación de sus desinfectantes para manos a EE.UU., y casi la mitad de ellas están retirando voluntariamente su producto, pero solo en EE.UU.

En una visita reciente a una farmacia de Ciudad de México se halló en estantes al menos cinco productos que la FDA determinó contenían metanol y el sitio web de Amazon.com Inc. todavía ofrece seis geles de un proveedor incluido en la lista negra. El metanol es un alcohol tóxico que se encuentra comúnmente en productos químicos industriales, desde limpiadores hasta anticongelantes y algunos combustibles. “Puede causar daños graves a los órganos del cuerpo si una persona lo ingiere, lo inhala o lo pone en contacto con la piel”, según Methanol Institute, un grupo comercial con sede en EE.UU.

La contraparte de la FDA en México, Cofepris, ha mantenido silencio sobre el tema, incluso cuando los desinfectantes de manos se han vuelto omnipresentes durante la pandemia de coronavirus. Las tiendas pronto se quedaron sin la alternativa de lavarse las manos y los fabricantes de todo el mundo se apresuraron a aumentar la producción para hacer frente al aumento de la demanda. Pero en México, la supervisión de la fabricación es laxa y Cofepris no tiene suficiente personal o presupuesto para probar productos higiénicos como desinfectantes para manos, dijo Xavier Tello, analista de políticas de salud de Strategic Consulting en Ciudad de México.

“No es un problema menor”, dijo Tello. “¿Cuánto gel se vierten las personas a diario en las manos?”

Cofepris emitió una alerta pública advirtiendo a los consumidores que tuvieran cuidado con los desinfectantes de fuentes desconocidas. No está claro si alguien se enfermó o murió debido a la exposición en México, ya sea por beber la sustancia o por contacto continuo con la piel. A principios de este año, 42 personas murieron en el estado de Jalisco por el consumo de bebidas alcohólicas que contienen metanol.

“Los consumidores son constantemente engañados”, dijo Francisco Rosete, jefe del grupo de defensa del consumidor ProConsumidores AC. “Hacerlo en el contexto de una pandemia es aún más preocupante”.

No lo retiran del mercado en México

De los 137 desinfectantes para manos que prohibió la FDA, 33 pertenecen a una empresa con sede en el estado de México llamada 4E Global SAPI. Las autoridades estadounidenses encontraron metanol en dos productos probados y ampliaron las recomendaciones de retiro del mercado al resto de la línea de productos porque probablemente fueron fabricados en la misma instalación.

Varios intentos de comunicación con 4E Global a través de correos electrónicos y llamadas no tuvieron éxito. Cofepris y la Secretaría de Salud de México tampoco respondieron a solicitudes de comentarios, ni Amazon.

“Se descubrió que algunas de nuestras series de desinfectantes para manos Blumen contienen metanol”, dice el sitio web de EE.UU. de la compañía. “Por precaución, decidimos retirar todos los lotes debido a una posible contaminación”.

El sitio web de la empresa en español no menciona el metanol o cualquier retiro del mercado.

Nota Original:Toxic Hand Sanitizers Are Sold Freely in Mexico After U.S. Ban

