América Latina y el Caribe suma más de 300.000 muertes por covid-19

SHOTLIST 1. Videografía del número de muertes en América Latina superando las 300.000 LIMA, PERÚ8 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 2. Plano medio de trabajadoras de la salud preparándose para visitar casa en el barrio Pampa Los Olivares de Lima3. Primer plano de las manos de una trabajadora de la salud4. Plano medio de trabajadores de la salud y militares llegando al barrio Pampa Los Olivares de Lima5. Plano general de trabajadores de salud fuera de una casa6. Plano medio de trabajadores de salud fuera de una casa7. Plano medio de trabajadores de salud buscando pruebas de covid-198. Plano medio de la revisión de un residente9. Primer plano de la toma de sangre para realizar una prueba de covid-1910. Primer plano de la toma de sangre para realizar una prueba de covid-19 11. SOUNDBITE 1 - Antonieta Alarcon, directora de Redes Integradas de Salud Lima Este (mujer, español, 11 seg.): "Nosotros, en este momento, no podemos bajar la guardia, necesitamos seguir buscando sintomáticos respiratorios para poder establecer realmente esta curva que todos queremos lograr, qué es la meseta (cantidad de casos de contagio) y la disminución de los mismos." MÉXICO, MÉXICO8 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: CEPROPIERESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 12. Plano general de la conferencia de prensa del gobierno de México sobre la pandemia de covid-1913. Plano medio de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud de México, en conferencia de prensa14. Plano general de la conferencia de prensa15. Plano medio de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud de México16. Primer plano de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud de México,17. Plano general de la conferencia de prensa 18. SOUNDBITE 2 - Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud de México (hombre, español, 11 seg.): "No empezar a especular sobre la seguridad de las vacunas y en particular de esta porque todavía no tenemos la información correspondiente." CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA31 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: AFPTV 19. La gente pasa por mesas fuera de un bar en Buenos Aires20. Plano general del exterior de un restaurante con mesas en la terraza RÍO DE JANEIRO, BRASIL6 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 21. Plano general de bañistas en la playa de Ipanema22. Plano general de bañistas ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: América Latina y el Caribe suma más de 300.000 muertes por covid-19, según recuento de AFPMontevideo, 9 Set 2020 (AFP) - La región de América Latina y el Caribe superó este martes los 300.000 muertos por covid-19, al tiempo que el fuertemente golpeado Perú sumó más de 30.000 decesos por la pandemia, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.Con más de 7,8 millones de casos y 30.000 fallecidos, Latinoamérica y el Caribe sigue siendo la región del mundo más afectada por la pandemia.Brasil, tercero en el ránking mundial en número de casos de coronavirus (4.162.073) y segundo en cantidad de fallecidos (127.464), se mantiene a su vez como el más afectado de la región en términos absolutos. Con sus 212 millones de habitantes, el gigante sudamericano apenas es superado por Estados Unidos e India en cantidad de contagios y solo por Estados Unidos en óbitos.Pero Perú, con 93,28 fallecidos por cada 100.000 habitantes es el que registra la tasa más alta de mortalidad, según un ránking que publica la Universidad Johns Hopkins, centro de referencia de Estados Unidos.Con 33 millones de habitantes, Perú suma 696.190 contagios por coronavirus y 30.123 muertes. Y es segundo en número de contagios en la región y tercero en cantidad de fallecidos.En tanto México, con 642.860 casos y 68.484 decesos, está segundo entre los países latinoamericanos si se considera la cantidad de muertos por la pandemia.bur-lda/llu ------------------------------------------------------------- Llegada de vacuna de AztraZeneca contra covid-19 a América Latina podría atrasarse, advierte MéxicoMéxico, 9 Set 2020 (AFP) - La llegada a América Latina de una potencial vacuna contra el covid-19 podría retrasarse tras el anuncio del laboratorio AztraZeneca de una pausa en los ensayos, informó este martes el gobierno mexicano, implicado en la producción con Argentina.AstraZeneca, que desarrolla la vacuna en sociedad con la universidad de Oxford, anunció que un voluntario presentó una enfermedad aún no diagnosticada y por ello, cumpliendo con protocolos de seguridad, detuvo lo ensayos para que el caso sea revisado por un comité independiente.Pausar los ensayos de una vacuna "no es un evento inusual (...) la consecuencia puede ser que se retrase la llegada de la vacuna" a la región, dijo Hugo López Gatell, subsecretario de Salud mexicano, al ser interrogado en rueda de prensa sobre el impacto de este anuncio.Gatell pidió evitar especulaciones en torno a la seguridad de las vacunas, en particular de esta que es considerada entre los proyectos más sólidos de todos los que se estaban desarrollando en el mundo occidental.México y Argentina acordaron con AztraZeneca producir de manera conjunta la vacuna que desarrolla el grupo farmacéutico sueco-británico junto a científicos de Oxford.Esta vacuna, de la que se espera producir unas 250 millones de dosis, sería distribuida al precio de costo en América Latina, salvo Brasil, que tiene un acuerdo aparte.México colabora con otros laboratorios de Europa, China y Rusia en el desarrollo de las vacunas, si bien la de AztraZeneca es la única que ha garantizado su distribución en América Latina.Con 128,8 millones de habitantes, México acumulaba este martes 68.484 personas fallecidas y 642.860 contagiadas de covid-19.sem/llu