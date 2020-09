ACTUALIZA 1-Serena Williams supera el duro escollo de Pironkova para llegar a semis del Abierto de EEUU

(Añade citas)

NUEVA YORK, 9 sep (Reuters) - Serena Williams se vio obligada a trabajar duro el miércoles para lograr una victoria en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos sobre Tsvetana Pironkova por 4-6, 6-3 y 6-2, un triunfo con el que mantiene vivo su nuevo intento por alcanzar un récord de 24 títulos de individuales en los Grand Slam.

Williams, seis veces campeona en Nueva York, tuvo problemas con el "slice" de derecha de la búlgara al principio del partido y estuvo cerca de sufrir su primera eliminación temprana en el US Open en 14 años, pero finalmente utilizó toda su experiencia para volver al partido y quedarse con la victoria.

"Estoy feliz de estar aquí... porque en un momento estuve bastante cerca de no estarlo", dijo Williams durante la entrevista en la cancha. "Sigo peleando y eso es algo que me emociona mucho: nunca me rindo".

Para Pironkova, quien ahora suma un registro de 0-5 en los enfrentamientos directos con Williams, la derrota marcó el final de una sorpresiva campaña en Nueva York, el primer torneo profesional que jugaba desde Wimbledon en 2017.

El siguiente desafío para Williams, que a sus 38 años ha sido obligada a jugar tres sets en las últimas tres victorias en Nueva York, será la belga Elise Mertens o la ex número uno del mundo Victoria Azarenka, que se enfrentarán más tarde por un lugar entre las cuatro mejores del torneo. (Reporte de Frank Pingue en Toronto. Editado en español por Rodrigo Charme)