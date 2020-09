Actor Anthony Rapp demanda a Kevin Spacey por agresión sexual en la década de 1980

IMAGEN DE ARCHIVO. El actor Kevin Spacey llega para enfrentar un cargo de agresión sexual en el Tribunal de Distrito de Nantucket en Nantucket, Massachusetts, EEUU, 7 de enero de 2019. REUTERS / Brian Snyder

9 sep (Reuters) - El actor ganador del Oscar Kevin Spacey fue acusado el miércoles en una demanda civil presentada en Manhattan de ataque y agresión sexual en la década de 1980 por el actor Anthony Rapp y una segunda persona no identificada, cuando ambos demandantes tenían unos 14 años.

Spacey no respondió inmediatamente a un pedido de comentarios. El actor se ha retirado en gran medida de la vida pública después de ganar premios Oscar por "American Beauty" y "The Usual Suspects" y un Globo de Oro por el drama político de televisión "House of Cards".

En una entrevista en octubre de 2017 con BuzzFeed, Rapp dijo que Spacey había intentado seducirlo en un incidente de 1986.

En 2017, el actor dijo que no recordaba el encuentro que describió Rapp, pero agregó: "Si me comporté como él describe, le debo mi más sincera disculpa por lo que pudo haber sido un comportamiento de ebriedad profundamente inapropiado".

Spacey, ahora de 61 años, reveló que era gay en 2017.

Rapp, conocido por protagonizar el musical de Broadway "Rent", dijo en la demanda que Spacey "realizó un avance sexual no deseado" con él cuando tenía 14 años, durante una fiesta en la casa del actor en 1986.

La segunda persona, identificada solo como C.D., dijo que él y Spacey tuvieron sexo oral y anal y se relacionaron en otros actos sexuales en varias ocasiones a principios de la década de 1980, cuando el acusado tenía unos 14 años.

Ambos hombres están buscando daños no especificados por sufrimiento emocional.

Fiscales de Manhattan desecharon en 2019 un caso penal en el que Spacey fue acusado de agredir sexualmente a un hombre de 18 años en un bar en 2016.

Spacey se declaró no culpable de los cargos de agresión indecente. El caso fue desestimado después de que la supuesta víctima se negó a testificar.

