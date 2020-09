103.94. Los Heat eliminan a Bucks y avanzan a las finales del Este

EFE /EPA /ERIK S. LESSER

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 8 sep (EFE).- Los Heat de Miami avanzaron este martes a las finales de la Conferencia Este en el quinto partido de la serie al mejor de 7 que cerraron con anticipación al quedar con un dominio de 4-1.

El escolta Jimmy Butler aportó un doble-doble de 17 puntos y 10 rebotes que allanaron la victoria de los Heat de Miami por 103-94 sobre los Bucks de Milwaukee.

Junto a Butler, que anotó seis tiros de personal en los últimos 14 puntos de los Heat y repartió 6 asistencias, otros 6 jugadores tuvieron número de 2 dígitos, incluido el base esloveno Goran Dragic que también llegó a los 17 con 4 rebotes y 2 asistencias.

El alero Jae Crowder sumó 16 puntos, incluidos 4 de 9 triples, y fue el tercer máximo encestador de los Heat que también tuvieron la aportación del escolta novato Tyler Herro, de 14 puntos, como sexto jugador del equipo.

Los Heat, que dominaron bajo los aros con 48 rebotes por 41 de los Bucks, aprovecharon a la perfección la ausencia por lesión del ala-pívot estrella del equipo de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, quien fue baja antes del partido al no estar recuperado del esguince de tobillo derecho que sufrió en el cuarto partido de la serie.

La ausencia de Antetokounmpo fue demasiado grande dentro del juego individual y de equipo de los Bucks, que aunque lucharon y estuvieron metidos en el partido hasta la recta final, no les fue posible quedar eliminados de los playoffs a pesar de haber tenido la mejor marca de la liga y ser primer cabeza de serie.

El alero Khris Middleton, con 23 puntos, fue el líder del ataque de los Bucks que también tuvieron al pívot cubano estadounidense Brook López como el mejor en el juego interior al aportar un doble-doble de 15 puntos y 14 rebotes que no impidieron la frustrante e inesperada eliminación del equipo de Milwaukee.

Los Heat, que llegaron a la serie como quintos clasificados en la Conferencia Este, alcanzaron las finales de la Conferencia Este por primera vez desde el 2014 cuando en el equipo todavía estaba el alero estrella LeBron James que los llevó a las Finales de la NBA, que perdieron por 1-4 ante los Spurs de San Antonio.

El partido estuvo igualado y con menos de dos minutos por jugarse sería Butler, quien empezó las anotaciones desde la línea de personal que permitiesen a los Heat mantener una ventaja de seis puntos (91-85), que sería decisiva.

Los Bucks tendrían su última oportunidad de meterse en el partido a falta de un minuto cuando Middleton intentó un triple y falló para dejar el parcial en 95-88 después que Dragic había anotado canasta de dos puntos.

Luego el resto del camino fue alternar tiros de personal que agotaron el tiempo mientras que los Heat comenzaban a celebrar la vuelta a la élite de la Conferencia Este a la espera de conocer al rival de las finales que saldrá del ganador de la serie de semifinal que disputan los Celtics de Boston contra los Raptors de Toronto, los actuales campeones defensores de la NBA.

Los Celtics tienen ventaja de 3-2 en la serie al mejor de siete y el sexto partido se jugará mañana, miércoles.