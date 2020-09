VW lanzará en octubre un nuevo todocaminos SUV más pequeño que el Tiguan

En la actualidad, VW comercializa en Estados Unidos dos familias de todocaminos SUV: Tiguan y el más grande y equipado Atlas, incluida su versión deportiva Atlas Cross Sport. EFE/Michael Reynolds/Archivo

Washington, 8 sep (EFE).- Volkswagen (VW) anunció este martes que el 13 de octubre revelará un nuevo todocaminos SUV compacto para el mercado norteamericano, más pequeño que el Tiguan que se comercializa ya en la región, y del que ofreció hoy las primeras imágenes sin desvelar detalles.

Aunque VW no ha ofrecido más información del nuevo vehículo, medios de comunicación estadounidenses han señalado que sería la versión norteamericana del todocaminos SUV compacto que ya se vende en Sudamérica con el nombre de Tarek y en China como Tharu.

El nuevo VW se produciría en México para Estados Unidos y Canadá. Es ligeramente más pequeño, 25 centímetros, que el Tiguan, lo que le colocaría en competición con el Jeep Compass y el Subaru Crosstrek.

El presidente y consejero delegado del Grupo VW en Estados Unidos, Scott Keogh, dijo en un comunicado: "Estamos entusiasmados de compartir el primer atisbo del componente más nuevo de la familia Volkswagen".

"Cosas grandes vienen en paquetes pequeños, como Volkswagen ha demostrado durante años con su icónico Beetle, Golf y Jetta. Este nuevo coche no será ninguna excepción", añadió Keogh.

La imagen compartida hoy por VW solo muestra el frontal del nuevo vehículo con el juego de luces LED encendido, lo que no permite ver ningún detalle del diseño.

En la actualidad, VW comercializa en Estados Unidos dos familias de todocaminos SUV: Tiguan y el más grande y equipado Atlas, incluida su versión deportiva Atlas Cross Sport.

Pero la gama de vehículos de VW en Norteamérica está dominada por coches como Beetle, Golf, Jetta, Passat y Arteon en un momento en que la demanda de este tipo de vehículos está cayendo de forma dramática en favor de todocaminos SUV.

En el primer semestre del año, las ventas de VW en Estados Unidos se han situado en 145.008 unidades y un 22 % menos que en el mismo periodo de 2019, aunque las de todocaminos SUV del fabricante alemán únicamente han descendido un 17 %, mientras que las de los coches cayeron un 26 %.

En la actualidad, el vehículo de más ventas de VW en Estados Unidos es el Tiguan, con 47.494 unidades vendidas en los primeros seis meses de 2020, seguido de la familia Atlas con 31.728 unidades.