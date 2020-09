Venezuela.- Arreaza tacha de "ilegales" las inhabilitaciones de Morales en Bolivia y Correa en Ecuador

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha calificado de "ilegales" las inhabilitaciones de los expresidentes de Bolivia y Ecuador, Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente, que no podrán presentarse a las elecciones de sus países.



"En un mismo día han sido judicializadas dos poderosas opciones políticas y sociales: Evo Morales y Rafael Correa fueron inhabilitados ilegalmente", ha indicado Arreaza a través de su cuenta en la red social Twitter.



En el mensaje que ha compartido, el ministro de Exteriores venezolano ha asegurado que "las oligarquías temen demasiado" a Morales y Correa, al tiempo que ha afirmado que "sin embargo, nada podrá impedir las próximas victorias populares en Bolivia y Ecuador".



La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ha decidido este lunes inhabilitar la candidatura de Morales, que actualmente reside en Argentina, como primer senador por Cochabamba para las elecciones de Bolivia, previstas para el 18 de octubre.



Así, el tribunal ha rechazado el recurso de amparo presentado para habilitar al expresidente boliviano, después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo inhabilitara por no cumplir con el requisito de residencia en el lugar de su candidatura.



En cuanto a Correa, el Tribunal de la Corte Nacional de Ecuador ha ratificado la condena por cohecho impuesta al expresidente, por lo que no podrá presentarse a las elecciones presidenciales del 7 de febrero de 2021, en las que aspiraba a ser candidato a vicepresidente.