Una encuesta prevé una leve mejora en las contrataciones en Costa Rica

En respuesta al impacto de la pandemia, una encuesta revela que los patronos apuestan por ofrecer beneficios como horarios flexibles, teletrabajari o dar oportunidades para aprender o desarrollar nuevas habilidades, entre otras. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 8 sep. (EFE).- Los empleadores prevén un clima de contratación "levemente mejor" para el último trimestre del 2020 en Costa Rica, según una encuesta de Expectativas de Empleo publicada este martes por la firma ManpowerGroup.

Los datos del estudio indican que de los encuestados, un 6 % espera incrementar sus planillas laborales, un 22 % predice disminuirla, el 70 % no predice cambios y un 2 % no sabe.

Esto quiere decir que los planes de contratación aumentan en cuatro puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior, pero disminuyen 18 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año 2019.

“A pesar de que continuamos en tendencia negativa, las cifras presentan una sutil mejora en comparación con el trimestre anterior. Esto surge a raíz de que algunos sectores han tenido la oportunidad de ir reincorporándose a sus actividades. Sin duda, la COVID-19 nos ha retado a priorizar un aprendizaje continuo para poder adaptarnos a los cambios”, afirmó la gerente país de ManpowerGroup Costa Rica, Natalia Severiche.

El mercado laboral más resistente, con una expectativa de empleo del -7 %, lo prevé el sector de Agricultura, Pesca, Minería y Extracción, mientras que la industria de Construcción reporta la expectativa más débil con -41%.

Entre otras cifras, el 28 % de las empresas espera volver a los niveles de contratación anteriores a laCOVID-19 dentro de los próximos 4 a 9 meses. Sin embargo, una misma porción expresa que no sabe cuándo podrá volver a esos niveles de empleo.

Costa Rica, donde el desempleo se ubica en el 24 % según cifras oficiales, comenzará este 9 de septiembre una apertura más amplia de sus actividades económicas bajo el lema "Costa Rica trabaja y se cuida", en la que el Gobierno ha hecho un llamado a la responsabilidad compartida entre empresarios, trabajadores, Gobierno, municipalidades y la ciudadanía en general para evitar un incremento exponencial de contagios de COVID-19.

En respuesta al impacto de la pandemia, la encuesta reveló que los patronos apuestan por ofrecer beneficios como horarios flexibles o reducidos (58 %), trabajar a distancia parte del tiempo (54 %), brindar ofertas de salud y bienestar (51 %) y dar oportunidades para aprender o desarrollar nuevas habilidades (48 %), entre otros.

"La pandemia aceleró los procesos de transformación digital, con el fin de garantizar la continuidad de las empresas ante los nuevos retos del entorno. Desde hace varios años venimos hablando de la importancia de incorporar dinámicas de trabajo flexibles, en beneficio no solo a los colaboradores sino también para las mismas empresas”, añadió Severiche.

La Encuesta de Expectativas de Empleo ManpowerGroup, que se realiza en varios países, revela que en 22 de los 43 países y territorios, los planes de contratación se mantienen positivos en el período que termina a finales de diciembre.

Las mejores intenciones de contratación se reportan en Taiwán, Estados Unidos, Turquía, Japón y Grecia; mientras que los mercados laborales más débiles se esperan en Panamá, Costa Rica, Sudáfrica, Colombia y Reino Unido.