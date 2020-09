Una de cada cinco mujeres en Chile fue víctima de violencia en el último año

De acuerdo a las encuestadas que sufrieron violencia psicológica o física e los últimos 12 meses, un 79,2 % señalaron que ésta le fue proferida por una pareja o ex pareja, mientras que el 20,8 % restante remite este tipo de violencia a la familia. EFE/Archivo

Santiago de Chile, 8 sep (EFE).- El 21,7 % de las mujeres chilenas mayores de 15 años dijo haber sido víctima de algún tipo de violencia en los últimos 12 meses, según los resultados divulgados este martes por la IV Encuesta de Violencia contra la Mujer en el Ámbito de Violencia Intrafamiliar y en Otros Espacios.

El estudio, realizado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, órgano dependiente del Ministerio del Interior de Chile, también arroja que el 41,1 % de las mujeres chilenas mayores de 15 años dijo haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

Este indicador de violencia general a lo largo de una vida presentó un aumento "estadísticamente significativo", según los autores del sondeo, ya que pasó del 32,6 % en 2012 al 38,2 % en 2017 y de ahí al 41,4 % en 2020.

A modo de hipótesis, los responsables de la encuesta indicaron que esto puede deberse a que "hoy se visualizan vivencias del pasado como hechos de violencia".

"Es decir, habría un reconocimiento de haber sido víctima del cual antes no existía conciencia, y al mismo tiempo se han dejado de naturalizar actos violentos, como parte de las interacciones cotidianas", indicaron en el informe presentado.

Por contra, el indicador de los últimos 12 meses se presenta "estable" en relación al anterior levantamiento de datos, pasando de 21 % en 2017 a 21,7 % ahora.

"Es lamentable ver que no hemos sido capaces de mitigar o erradicar esta conducta tan dolorosa y tan terrible en nuestro país", dijo la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, tras la presentación de estos resultados.

Dentro de quienes sufrieron violencia intrafamiliar, el 20,2 % denunció haber sido violentada de forma psicológica en el último año; igual porcentaje que en el sondeo de 2017, mientras que el porcentaje de mujeres que dijo haber sufrido violencia física en los últimos 12 meses disminuyó a un 3,7 % desde un 4,4 %.

Por contra, aumentó el número de mujeres que dijo ser víctima de violencia sexual intrafamiliar, pasando del 2,1 % de 2017 al 2,8 % este año.

De acuerdo a las encuestadas que sufrieron violencia psicológica o física e los últimos 12 meses, un 79,2 % señalaron que ésta le fue proferida por una pareja o ex pareja, mientras que el 20,8 % restante remite este tipo de violencia a la familia.

Otro punto que toma relevancia es el hecho de que el 38,2 % de las encuestadas sostiene que fue víctima de al menos un episodio de violencia antes de los 14 años de edad.

En cuanto a la violencia de tipo económica, es decir, cuando se intenta controlar a la mujer a través de la entrega del dinero necesario para su manutención personal y/o de otros integrantes de la familia, así como también cuando se apropian de dinero ganado por la mujer, el 9,5 % de las entrevistadas afirmó haber sido víctima de este tipo de violencia en el último año.

Asimismo, la violencia contra la mujer en espacios públicos ha sido constatada por el 17,9 % de las encuestadas en el transcurso de los últimos 12 meses, significativamente mayor que el 8,1 % declarado en 2017.

Este resultado "estaría evidenciando la toma de conciencia por parte de las mujeres respecto a los actos de violencia de los que han sido víctimas fuera del espectro intrafamiliar", según los autores de la encuesta.

También presentaron un aumento respecto a su anterior medición la violencia en el ámbito laboral, que pasó de y 2,2 % en 2017 a 4,8 % este año y en el espacio educacional: de 1 % a 1,2 % en esta última encuesta.

DISMINUCIÓN DE DENUNCIAS

Los responsables del estudio mostraron su preocupación por la disminución observada en las denuncias interpuestas por violencia psicológica, física y/o sexual.

En los tres casos, la cantidad de entrevistadas que señaló haber denunciado algún acto de violencia se redujo hasta en 7,5 puntos porcentuales en comparación al año 2017.

"Uno de los datos preocupantes que nos entregó esta encuesta es una baja en las denuncias y esa baja está dada por una falta de confianza", señaló la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

Así, el documento reveló que las denuncias por violencia psicológica pasó de 22,8 % en 2017 a 19 % este año, las denuncia por violencia física de 36,5 % a 29 % y las denuncia por violencia sexual de 23 % a 16,3 %.

De acuerdo a datos de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en lo que va de 2020 se han producido 32 feminicidios, 3 suicidios feminicidas (suicidios como resultado de maltrato o intento de feminicidio) y 4 homicidios relacionados a un feminicidio (en su totalidad eran hijos de mujeres víctimas de feminicidio).