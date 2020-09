Trump recorre EEUU con la promesa de una vacuna y una recuperación económica

Washington, 8 Set 2020 (AFP) - Este martes Donald Trump se lanza en una gira por Florida, Carolina del Norte, Michigan, Pensilvania y Nevada en un intento de disputarle votos a su rival demócrata Joe Biden, que pese a su perfil bajo encabeza las encuestas para las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos.A ocho semanas de las elecciones, el mandatario visitá Jupiter, en Florida, para vanagloriarse, en sus propios términos, sobre los avances ambientales logrados durante su mandato en este estado clave. Frente a la pandemia del covid-19 que ha dejado más de 189.000 muertos en la primera economía del mundo, con niveles históricos de desempleo, el millonario republicano quiere perfilar una promesa doble: la llegada inminente de una vacuna y un espectacular repunte de la economía. Su postura es culpar a los demócratas de ensombrecer el panorama sanitario y de imponer restricciones excesivas en las ciudades y en los estados que controlan motivados por un cálculo electoral y no por la salud pública. "Los demócratas van a abrir sus estados el 4 de noviembre, el día después de la elección. Estos cierres son ridículos y sólo sirven para perjudicar la economía antes de la elección que quizás es la más importante de nuestra historia", afirmó en Twitter antes de iniciar su gira. Por su parte los republicanos acusan a Joe Biden y a su compañera de fórmula, Kamala Harris, de politizar la búsqueda de una vacuna para la covid-19, después de que la senadora afirmara que no creía "ni una palabra" del mandatario republicano al respecto. Para Kayleigh McEnany, portavoz de la Casa Blanca, los demócrata están jugando a un juego peligroso al sembrar dudas en un tema tan sensible. La funcionaria insistió ante la cadena Fox News en que Trump se remite a las recomendaciones de los científicos, algo que según ella ha hecho desde el principio, pasando por alto varias polémicas entre el presidente y la comunidad de la ciencia. - Emerge la posibilidad de un acuerdo en el Congreso - En medio de un clima tenso, Mark Meadows, el jefe de gabinete de la Casa Blanca afirmó su optimismo sobre la adopción, antes de las elecciones, de un nuevo plan de ayuda, afirmando que pese a las profundas diferencias los dos partidos pueden lograr un acuerdo. .Meadows declaró en una entrevista a la cadena Fox Business su "optimismo".En marzo, el Congreso aprobó un proyecto de emergencia para desbloquear 2,2 billones de dólares, más 500.000 adicionales a finales de abril, para hacer frente a una crisis sin precedentes. Prueba de la crispación, en la mañana Donald Trump, de 74 años, multiplicó sus publicaciones en Twitter, en una serie agresiva, con varios mensajes dedicados a la prensa. El 45º presidente de la historia de Estados Unidos, en su búsqueda de cuatro años más en la Casa Blanca, desechó un estilo de campaña ostentoso y caro que había desplegado en la primaveral boreal y al inicio del verano bajo la batuta de su director Brad Parscale, que fue despedido."Mi campaña gastó mucho al principio para contrarrestar las historias falsas y las noticias falsas sobre nuestra versión del virus chino [covid-19]", se defendió en Twitter. Frente a reportes de una campaña en aprietos financieros, el magnate de las bienes raíces se dijo este martes dispuesto a gastar de su propia fortuna para intentar reelegirse."Si debo hacerlo, lo haré", dijo a periodistas antes de viajar a Florida. "Lo que sea que haga falta, tenemos que ganar".En contraste con la actividad frenética del millonario republicano, Joe Biden, de 77 años, no tiene ningún desplazamiento previsto al inicio de la semana. Su mujer, Jill Biden, en cambio "viajará de forma virtual a Wisconsin", informó su campaña. En este panorama mediático hay otro demócrata muy presente: el expresidente Barack Obama. El martes, el exmandatario entregó su apoyo a Kamala Harris en un video en el que le ofrece consejos de campaña para seguir haciendo ejercicio y para conectar con la gente. "Yo voy a hacer todo lo que pueda y Michelle también para asegurar que todo fluya en las elecciones", prometió. jca/an/rsr -------------------------------------------------------------