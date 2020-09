Trump hablará en Florida de medio ambiente en medio de criticas demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump EFE/EPA/Yuri Gripas

Miami, 7 sep (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, participará este martes en un acto en Jupiter (Florida) para hablar de la protección del medio ambiente en el sur del estado, un tema poco habitual en su campaña con el que los demócratas dicen que quiere hacer "luz de gas" a los electores floridanos.

El acto tendrá lugar en un museo enclavado en un faro construido en 1853 en Jupiter Inlet, por donde se accede a un brazo de mar entre el continente y una isla situada frente a la costa de Florida, no muy lejos de Mar-a-lago, la residencia de Trump en Palm Beach.

Según han publicado los medios locales, Trump, que busca renovar su mandato en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, hablará de la partida anual de 250 millones de dólares que su Administración ha incluido en su plan presupuestario para proteger la inmensa reserva natural de los Everglades, en el sur de Florida.

Los fondos tienen como objetivo hacer frente a una serie de obras de infraestructura con el fin de frenar la descarga de aguas contaminadas del lago Okeechobee en los ríos y lidiar con la proliferación de varios tipos de algas, algunas tóxicas.

El Partido Demócrata ha denunciado que hablar de preocupación por el medio ambiente en medio de la campaña cuando, según dicen, Trump y su Administración tiene un historial negativo en ese campo, solo persigue confundir a los electores de un estado determinante en los resultados electorales en este país.

Como ejemplo mencionan que la Administración Trump ha propuesto recortar en un cuarto el presupuesto y reducir en un 11 % la plantilla de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

DEMOCRATAS LE ACUSAN DE HACER "LUZ DE GAS"

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Terrie Rizzo, señaló en un comunicado que por cuarto año consecutivo, Trump ha propuesto reducir los fondos de los organismos públicos "responsables de lidiar con la crisis climática y prevenir la contaminación del aire y del agua".

"Son temas fundamentales para la prosperidad de Florida", dijo Rizzo, quien señaló que "si Donald Trump quiere hablar de su historial en medio ambiente", los demócratas están listos para complacerle.

"La campaña de Trump está tratando de hacer luz de gas a los votantes de Florida que valoran nuestro medio ambiente como esencial para nuestro bienestar, nuestra economía y nuestra manera de vivir".

Rizzo indicó que el acto de Júpiter es solo "una oportunidad para la foto" y aseveró que el candidato demócrata la presidencia, Joseph Biden, es el "único que hará algo por el medio ambiente además de hablar".

Uno de los planes de Biden si llega a la Presidencia que más críticas recibe de Trump es el llamado "Green New Deal", que prevé cambiar la matriz energética de EE.UU. a energías limpias.

Climate Power 2020, una organización ligada al Partido Demócrata que hace hincapié en la importancia de los temas relacionados con el clima y el medio ambiente durante la campaña, está presionando para que en los debates presidenciales entre Trump y Biden haya preguntas concretas sobre el cambio climático y los planes para enfrentarlo.

Lori Lodes, directora ejecutiva de Climate Power 2020, dijo en una declaración que "en 2016 los moderadores de los debates presidenciales no hicieron ni una sola pregunta sobre la crisis climática".

"Las personas están sufriendo ahora producto del cambio climático y no pueden esperar otros cuatro años para saber cómo el siguiente presidente estará a la altura del momento y resolverá la crisis climática. No podemos esperar", subrayó.

En 2016 Trump ganó en Florida a Hillary Clinton. Según un promedio de resultados de encuestas sobre intención de voto en este estado, Biden tiene actualmente una ventaja de 1,8 puntos sobre Trump.