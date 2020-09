Tenis.-AMP.- Tenis/US Open.- Thiem, Medvedev, De Miñaur y Rublev completan los cuartos del US Open

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El tenista austriaco Dominic Thiem, los rusos Daniil Medvedev y el australiano Alex de Miñaur completaron este lunes los cuartofinalistas del US Open, segundo 'Grand Slam' de la temporada, mientras que la estadounidense Serena Williams y la japonesa Naomi Osaka se quedan como las principales favoritas en el cuadro femenino.



Thiem, segundo cabeza de serie en Nueva York, superó por la vía rápida al canadiense Felix Auger-Aliassime (7-6(4), 6-1, 6-1), y buscará el pase a semifinales ante el australiano Álex de Miñaur, que se deshizo del también canadiense Vasek Pospisil en tres sets (7-6(6), 6-3, 6-2).



El austriaco, número tres del mundo y principal favorito tras la descalificación del serbio Novak Djokovic por dar un pelotazo a una juez de línea, solo cedió su servicio en una ocasión, durante el primer parcial, aunque se recuperó pronto al llevarse la manga en el 'tie-break'.



Tras ello, solo permitió al norteamericano ganar un saque en cada una de las mangas restantes, y cerró su pase en poco más de dos horas. Ahora, se enfrentará a De Miñaur, que empleó solo unos minutos más en derrotar a Pospisil.



El primer set tuvo que resolverse en la muerte súbita, donde el oceánico salió victorioso. El 5-1 con el que se adelantó en el segundo parcial le valió, a pesar de una rotura de su adversario, para encarrilar el partido, que puso definitivamente de su lado con otros dos 'breaks' en la manga definitiva.



El otro cuarto de final será completamente ruso después de que Daniil Medvedev, tercer favorito y subcampeón el año pasado ante Rafa Nadal, y Andrey Rublev eliminasen al estadounidense Francis Tiafoe (6-4, 6-1, 6-0) y al italiano Matteo Berrettini (4-6, 6-3, 6-3, 6-3).



Medvedev acabó con las opciones locales de brillar en el 'grande' tras arrollar a Tiafoe en poco más de hora y media con un tenis demoledor (25 'winners'), y citarse con su joven compatriota, décimo favorito, que se metió por segunda vez en su carrera en los cuartos del US Open tras hacerlo en 2017 y después de remontar al sexto cabeza de serie, semifinalista en 2019, que tras dominar la primera manga, no pudo contener el agresivo juego de su rival ni romper su servicio.



TRES MADRES EN CUARTOS FEMENINOS



En el cuadro femenino, la estadounidense Serena Williams, cabeza de serie número 3, venció en tres sets a la griega Maria Sakkari (6-3, 6-7(6), 6-3) y se mantiene en la lucha por su séptimo título en Flushing Meadows, que sería su 24º 'Grand Slam', con la japonesa Naomi Osaka, campeona en 2018, como principal amenaza. Su siguiente rival será la búlgara Tsvetana Pironkova, verdugo de Garbiñe Muguruza, continúa con su sueño tras superar a la francesa Alizé Cornet (6-4, 6-7, 6-3).



Ambas comparten el hecho de que son madres, al igual que otra de las cuartofinalistas, la bielorrusa Victoria Azarenka, exnúmero uno del mundo y por primera vez en esta ronda en un 'grande' desde Australia 2016 tras batir a la checa Karolina Muchova (5-7, 6-1, 6-4). Para estar en semifinales tendrá que derrotar a la belga Elise Mertens, protagonista de la sorpresa del día al dejar fuera a la local Sofia Kenin, campeona en Australia, por un doble 6-3.