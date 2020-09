Salud.-Es más probable que las mujeres embarazadas con COVID-19 necesiten cuidados intensivos y den a luz antes

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Las mujeres embarazadas atendidas en hospitales por COVID-19 tienen menos probabilidades de mostrar síntomas y parecen tener un mayor riesgo de necesitar ingreso en una unidad de cuidados intensivos que las mujeres no embarazadas de edad similar, según un estudio publicado por 'The BMJ'. También es más probable que experimenten un parto prematuro y que sus recién nacidos sean ingresados en una unidad neonatal.



Ser mayor, tener sobrepeso y tener condiciones médicas preexistentes como hipertensión y diabetes también parecen aumentar el riesgo de tener COVID-19 severo en estas mujeres, muestran los hallazgos.



Se cree que las mujeres embarazadas son un grupo de alto riesgo de infección por COVID-19, y existen preocupaciones sobre los posibles efectos adversos del virus tanto en la madre como en el bebé. Pero las revisiones publicadas sobre el COVID-19 en el embarazo se vuelven obsoletas rápidamente a medida que surgen nuevas pruebas.



Entonces, un equipo internacional de investigadores comenzó una revisión sistemática viva para comparar las características clínicas, los factores de riesgo y los resultados del COVID-19 en mujeres embarazadas con mujeres no embarazadas de edad similar.



Las revisiones sistemáticas vivas son útiles en áreas de investigación de rápido movimiento como la del COVID-19 porque pueden actualizarse periódicamente a medida que se dispone de nueva información.



Sus hallazgos se basan en 77 estudios que informan tasas, características clínicas (síntomas, hallazgos de laboratorio y radiografías), factores de riesgo y resultados para 11,432 mujeres embarazadas y recién embarazadas ingresadas en el hospital y diagnosticadas con COVID-19 sospechado o confirmado.



Los estudios se diseñaron de manera diferente y fueron de calidad variable, pero los investigadores pudieron tenerlo en cuenta en su análisis.



En comparación con las mujeres no embarazadas en edad reproductiva, encontraron que las mujeres embarazadas y recientemente embarazadas con COVID-19 tenían menos probabilidades de informar síntomas de fiebre y dolor muscular (mialgia), pero tenían más probabilidades de necesitar ingreso en una unidad de cuidados intensivos y necesita ventilación.



Los factores de riesgo maternos asociados con el COVID-19 severo fueron el aumento de la edad, el índice de masa corporal alto, la presión arterial alta crónica y la diabetes preexistente.



Las probabilidades de dar a luz prematuramente también fueron más altas en mujeres embarazadas y recién embarazadas con COVID-19 en comparación con aquellas sin la enfermedad.



Una cuarta parte de todos los bebés nacidos de madres con COVID-19 ingresaron en una unidad neonatal y tenían un mayor riesgo de ingreso que los nacidos de madres sin la enfermedad. Sin embargo, las tasas de muerte fetal intrauterina y de recién nacidos fueron bajas.



Los investigadores señalan algunas limitaciones del estudio que pueden haber afectado sus resultados, incluidas las diferencias en el tamaño del estudio, el diseño y las definiciones de los síntomas, las pruebas y los resultados. Sin embargo, las fortalezas incluyen el gran tamaño de la muestra y los métodos de búsqueda sólidos para minimizar el riesgo de que falten estudios y datos duplicados.



Como tal, dicen que los profesionales de la salud deben ser conscientes de que las mujeres embarazadas con COVID-19 podrían necesitar acceso a cuidados intensivos y centros especializados en el cuidado del bebé.



Además, las madres con comorbilidades preexistentes deberán ser consideradas como un grupo de alto riesgo para el COVID-19, junto con aquellas que son obesas y de mayor edad, añaden.



Finalmente, destacan que su revisión sistemática viva producirá una base de evidencia sólida para las pautas de vida sobre el COVID-19 y el embarazo, y permitirá actualizaciones rápidas a medida que surjan nuevos datos.