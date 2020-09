Salud.-Coronavirus.- Pediatra dice que los síntomas son atribuibles a las infecciones del invierno

HUELVA, 8 (EUROPA PRESS)



La pediatra del Hospital Quirónsalud Huelva María José Gil Domínguez ha manifestado este martes que la sintomatología del Covid-19 es también atribuible a "la mayoría" de las infecciones víricas y bacterianas de etiología habitual de todos los inviernos, como son la gripe, infecciones respiratorias agudas, faringoamigdalitis aguda, bronquitis agudas, neumonías típicas y atípicas, gastroenteritis aguda y otras.



Como recuerda en una nota de prensa el centro hospitalario, las delegaciones de Educación y direcciones de los colegios están trabajando "intensamente" para buscar soluciones y ofrecer "el escenario más seguro" para la reincorporación de los hijos a las aulas.



Con lo que hay ahora, la doctora Gil señala que las medidas adoptadas en principio "no son diferentes" de las que se han venido tomando a lo largo de los últimos meses en materia de prevención de contagios: lavado exhaustivo y continuo de manos y uso de soluciones hidroalcohólicas, uso de mascarilla obligatorio para los niños mayores de seis años y para los menores en espacios comunes, reducción de los contactos mediante creación de grupos de convivencia estable que limita la interacción de niños entre aulas, separación de los espacios de juego también en los recreos, distancia de seguridad de 1,5 metros, "aunque es impracticable en la mayoría de los centros educativos", e intensificación de la higiene en los baños y espacios comunes.



"Como la responsabilidad de la organización de cada centro ha recaído en sus equipos directivos, pueden encontrarse muchas variantes sobre lo antes expuesto, probablemente con medidas añadidas para mejorar la seguridad", recuerda la doctora.



Por otro lado, la pediatra incide en que "es fundamental" la responsabilidad de los padres para que observen cualquier inicio de sintomatología compatible con el desarrollo de la enfermedad originada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, como puedan ser fiebre, tos, mucosidad, dolor de garganta, dolor muscular, alteraciones del gusto y el olfato o diarrea entre otros, y "si es el caso, no llevar al niño al colegio debe ser valorado por un pediatra e informar al tutor o director del centro del diagnóstico en caso de tratarse de un caso confirmado de Covid-19".



En esta nueva era que nos ha tocado vivir "todo puede ser un Covid" pero "no todo es un Covid", relata la doctora, pues además siguen existiendo las enfermedades de siempre. Por ello "es tan importante la valoración del niño que presente sintomatología compatible por un pediatra" para realizar las pruebas pertinentes y optimizar las medidas epidemiológicas de aislamiento del núcleo familiar/contactos estrechos y rastreo de otros contactos, en caso de que fuera un caso confirmado o en su defecto, siendo negativa la prueba, prescribir el mejor tratamiento para el diagnóstico alternativo que el niño presente.



"Esta nueva enfermedad es un reto para todos en esta situación incierta que se avecina con la apertura de los centros educativos, por lo que las familias, docentes y sanitarios tendremos que colaborar de manera conjunta, coordinada y responsable para llevar a cabo, lo mejor posible, la reincorporación a las aulas de nuestros pequeños", concluye la especialista.