Rublev elimina a Berrettini y jugará por segunda vez los cuartos de final

Andrey Rublev de Rusia en acción frente a Matteo Berrettini de Italia, en el Abierto de Estados Unidos en Flushing Meadows, Nueva York (EE.UU.), hoy 7 de septiembre de 2020. EFE/EPA/JASON SZENES

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 7 sep (EFE).- El ruso Andrey Rublev, décimo cabeza de serie, se impuso este lunes por 4-6, 6-3, 6-3 y 6-3 al italiano Matteo Berrettini, sexto preclasificado, y consiguió el pase a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos por segunda vez en tres años.

Rublev, de 22 años, decimocuarto del mundo, ya estuvo en esta ronda el torneo en el 2017, al segundo de su debut.

Esta ha sido la segunda victoria del ruso frente a Berrettini en cinco enfrentamientos.

El italiano, que era el favorito al triunfo, no pudo con el juego más completo que presentó Rublev, quien además se vengó de la derrota del año pasado frente mismo rival, en el mismo escenario y la misma ronda.

Rublev cambió el guion con una excelente estrategia y sobre todo no perdió nunca la confianza en su juego.

"Fue realmente difícil, especialmente contra Matteo. Es un jugador Top 10", declaró Rublev en el campo después de su triunfo. "Sabía que iba a ser una batalla complicada y estoy muy feliz de haber ganado".

Aunque Rublev perdió la primera manga frente a Berretini por el único quiebre que cedió en todo el partido, mostró la solidez desde el fondo de la pista Louis Armstrong, donde fue el protagonista durante las 2 horas y 42 minutos en que se mantuvo la acción.

Berrettini, que el año pasado alcanzó las semifinales del Abierto, su mejor clasificación en un Grand Slam, comenzó a tener problemas con las devoluciones y los 'rallies' largos y con ellos llegaron los errores no forzados.

Tampoco encontró ayuda con su saque, apenas metió cinco 'aces' frente a tres dobles faltas, mientras Rublev consignó nueve y cuatro, respectivamente.

El ruso aprovechó 4 quiebres de servicio en 9 oportunidades, y sus subidas a la red también fueron seguras al hacer 20 tantos en 28 cruces.

Al final, Riblev reportó 34 golpes ganadores y 28 errores no forzados, comparados con los 34 y 44, respectivamente, de Berrettini.

El rival de Rublev en los cuartos saldrá del duelo que esta noche protagonicen su compatriota Daniil Medvedev, tercer cabeza de serie, frente al estadounidense Frances Tiafoe, número 82 del mundo.