Por segundo día, los casos nuevos de COVID-19 no llegan a 2.000 en Florida

Actualmente hay 3.156 personas hospitalizadas por coronavirus en Florida y desde el 1 de marzo han sido 40.195. EFE /Giorgio Viera /Archivo

Miami, 8 sep (EFE).- Por segundo día consecutivo los casos nuevos de la COVID-19 en Florida fueron inferiores a 2.000, lo que no sucedía desde mediados de junio, cuando empezó un repunte que el estado parecer estar ya dejando atrás.

El Departamento de Salud de Florida contabilizó 1.823 casos y 44 muertes en las últimas 24 horas y la cuenta del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 iniciada el pasado 1 de marzo se situó así en 650.092 personas contagiadas y 12.067 fallecidas (11.915 residentes y 152 no residentes en el estado).

Actualmente hay 3.156 personas hospitalizadas por coronavirus en Florida y desde el 1 de marzo han sido 40.195.

Miami-Dade y Broward, los dos condados del sureste de Florida donde la prevalencia de la COVID-19 es mayor, se apuntaron 389 y 130 nuevos casos este martes y 8 y 14 muertes más, respectivamente.

Las cifras totales ahora de contagiados y fallecidos son 162.026 y 2.666 en Miami-Dade, y de 73.556 y 1.234 en Broward, dos condados en los que el turismo tiene un gran peso económico.

Precisamente este fin de semana pasado, que se alargó al lunes por ser Labor Day, el Día del Trabajo en EE.UU., se ha notado una afluencia de turistas de fuera de Florida a la zona por primera vez en varios meses, atraídos por las rebajas de los precios de pasajes aéreos y de plazas hoteleras a causa de la pandemia.

La autoridades de Miami-Dade y Broward extremaron la vigilancia para que se cumpliera al máximo con las medidas preventivas de contagios y no se produjeran aglomeraciones en playas y espacios públicos y llamaron a locales y turistas a la responsabilidad.

Medios locales indicaron que el objetivo se cumplió y casi no hubo necesidad de aplicar multas a particulares y negocios.

En unas declaraciones al canal local de CBS, la epidemióloga y especialista en infecciones contagiosas Aileen Marty señaló que un fin de semana largo como el del Día de Trabajo puede ocasionar un rebrote en la tasa de casos positivos si hay un relajo en el uso de mascarillas y en el respeto de la distancia de seguridad.

"Si la gente no se comportó como debía, dentro de unas dos semanas empezaremos a ver un repunte de los casos", indicó Marty, quien destacó además el hecho de que se acerca el otoño y "la combinación de la COVID-19 y la gripe es muy mala".

UN ALIVIO PARA ALGUNOS DESEMPLEADOS

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este martes la aprobación de una ayuda para personas que, producto de la pandemia, han perdido su empleo entre el 1 y el 15 de agosto, quienes podrán recibir 300 dólares semanales extra.

Se trata del programa federal de Asistencia para Salarios Perdidos (LWA, en inglés), que cubre tres semanas y las personas elegibles se beneficiarán a través del Departamento de Oportunidades Económicas de Florida (DEO).

"Agradecemos al presidente Trump y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) por brindar este alivio a los floridanos durante este momento de necesidad", dijo DeSantis en un comunicado.

"Estos fondos adicionales brindarán un apoyo fundamental a la fuerza laboral desempleada de Florida debido al COVID-19", añadió.

Estados Unidos alcanzó este lunes la cifra de 6.299.169 casos confirmados de COVID-19 y la de 189.168 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.