Perú calcula siete millones de infectados y realizará estudio de seroprevalencia

Fotografía fechada el 20 de agosto de 2020 que muestra el cementerio de Comas en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 7 sep (EFE).- El Ministerio de Salud de Perú señaló este lunes que la población de infectados en el país podría superar "fácilmente los 7 millones", por lo que alista un protocolo para un estudio nacional de seroprevalencia por COVID-19, que espera tener listo a inicios de octubre.

"Fácilmente podemos superar los 7 millones de infectados en el país, pero es necesario conocer la real magnitud y el impacto que va teniendo la pandemia", señaló el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez, en un comunicado.

En el mismo texto Suárez anotó: "Sabemos que en Lima y Callao un 25 % de la población se infectó en algún momento y esto nos lleva a la reflexión de que habría un 75 % de la población que todavía es susceptible. Mientras no tengamos vacunas, tenemos que estar preparados y no bajar la guardia".

ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA

En esa línea, anunció que el Ministerio de Salud realizará un estudio nacional de seroprevalencia para determinar el impacto real de la pandemia de la COVID-19 en el país, que a la fecha suma un total de 689.977 contagios y 29.838 fallecidos.

Asimismo, el estudio permitirá conocer el porcentaje real de personas contagiadas que han desarrollado anticuerpos, agregó Suárez.

Un estudio de seroprevalencia es una fotografía real del impacto de la pandemia y está diseñado para recopilar datos que permitan calcular la prevalencia de anticuerpos contra un nuevo agente patógeno en la población.

CUIDADO CON "INMUNIDAD DE REBAÑO"

Pese a que algunos especialistas han considerado la posibilidad de que se haya dado una "inmunidad de rebaño" en algunas ciudades del país, como es el caso de la amazónica Iquitos, donde el porcentaje de infectados superó el 70 %, Suárez pidió ser cautelosos con el término porque "todavía no se conoce la inmunología de la enfermedad".

El viceministro consideró que este término está basado en enfermedades que producen inmunidad duradera, como el sarampión o la rubéola, pero que en el caso de la COVID-19 es mejor ser "cautos".

"En algunos estudios se ha encontrado que después de tres meses los anticuerpos comienzan a disminuir en la sangre de las personas, no sabemos el significado de esto, y cuántas personas pueden volver a estar en riesgo", anotó Suárez.

Perú, que ocupa el quinto lugar en número de contagios en el mundo, superó el fin de semana el medio millón de personas recuperadas de la COVID-19, tras seis meses de detectado el primer caso en su territorio.